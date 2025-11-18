Meloni a Padova: “L’Italia è tornata una nazione seria e affidabile”

(Adnkronos) – "L'Italia è tornata una nazione seria, affidabile, leale". Così la premier Giorgia Meloni, intervenendo a Padova durante il comizio del centrodestra per sostenere la candidatura di Alberto Stefani alle regionali in Veneto. "E' tornata una nazione che guarda gli altri consapevole di quello che rappresenta ed è accaduto non solo perché noi difendiamo l'interesse nazionale italiano, ma anche perché siamo consapevoli della grande nazione che rappresentiamo e non consentiamo a nessuno di metterle i piedi in testa". Con "questa sala stracolma" dimostrate "di volere ancora continuare a camminare insieme a noi per portare questa bella e operosa terra ancora più in alto nei prossimi anni. Io vedo qui la fierezza per la vostra identità, vedo l'entusiasmo per accompagnare questo cammino. Vedo la determinazione di continuare a difendere le nostre idee". "Grazie per accompagnare in questa corsa Alberto Stefani e i candidati che si sono messi in gioco. Grazie per voler garantire al Veneto altri anni di buon governo, di risposte efficaci", ha proseguito Meloni rivolgendosi alla platea.—politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)