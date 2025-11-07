Maxi piantagione di marijuana scoperta nel Sassarese dalla Guardia di Finanza

SASSARI (ITALPRESS) – I finanzieri del Comando Provinciale di Sassari, grazie anche all’importante ausilio del Reparto Operativo Aeronavale di Cagliari, hanno individuato, nell’agro del comune di Sedini, un’imponente attività illecita di messa a coltura di cannabis indica, occultata da una vasta area boschiva, di proprietà pubblica. Così, la manovra sinergica sviluppata via terra e via aerea dalle fiamme gialle, ha permesso di dare avvio ad un’operazione di polizia giudiziaria che ha riguardato l’intera area, conclusa con l’individuazione di ben 4.600 piante di marijuana, in avanzato stato di fioritura e pronte per la mietitura.

(Fonte video: Guardia di Finanza)