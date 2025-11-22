Mattarella “Piano Mattei un avanzamento nella collaborazione tra Ue e Africa”

PADOVA (ITALPRESS) – “L’investimento in Africa per il suo sviluppo è di primario rilievo per la nostra Europa. Il futuro dei due continenti e dei loro popoli è necessariamente e sempre di più fortemente connesso”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a Padova, in occasione del meeting annuale di Medici con l’Africa – Cuamm, per il 75^ anniversario della fondazione del Collegio Universitario Aspiranti e Medici Missionari. “Il Piano Mattei è un avanzamento nel percorso, un foro operativo di coinvolgimento e di collaborazione”, ha aggiunto il capo dello Stato.
