Mattarella, oggi la visita al Centro radar Enav di Ciampino

(Adnkronos) –Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha visitato questa sera il Centro radar Acc (Area control center) di Enav a Ciampino. Atterrato nello scalo romano, di ritorno dalla visita al Polo delle Nazioni Unite di Vienna, il Capo dello Stato ha raggiunto il Centro Radar, dove è stato accolto da Alessandra Bruni e Pasqualino Monti, rispettivamente presidente del Consiglio di amministrazione e amministratore delegato di Enav. Mattarella è stato, poi, condotto nella visita della sala operativa da Maurizio Paggetti, direttore delle operazioni, e da Amedeo Belli, responsabile del Centro Radar, che gli hanno illustrato le modalità di gestione del traffico aereo. Il presidente della Repubblica ha potuto conoscere da vicino la struttura operativa incaricata della gestione e del controllo del 66% dello spazio aereo nazionale, che si estende dal nord della Toscana al centro-sud Italia, includendo la Sardegna, fino alla Sicilia. Presso il Centro di Controllo d’Area di Roma, operano quasi 400 persone impegnate in attività tecnico operative, che garantiscono la sicurezza di oltre un milione di voli l’anno con picchi giornalieri che, in alta stagione, sfiorano i 4800 movimenti aerei giornalieri.—politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)