Mattarella “Le province sono parte integrante della vita democratica”

ROMA (ITALPRESS) – “Le Province sono un’istituzione avvertita dai cittadini, che la ritengono un punto di riferimento e un elemento qualificante di identità: il sistema delle autonomie voluto dalla Repubblica è basato sul principio della leale collaborazione e il rinnovato Titolo V della Costituzione ha voluto collocare, come pietra angolare della Repubblica con pari dignità, Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e Stato; l’articolo 5 inoltre afferma che la Repubblica riconosce e promuove le autonomie locali”. Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, alla cerimonia di apertura della 38° Assemblea nazionale dell’Upi a Lecce