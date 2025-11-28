Martis, sabato ad Ethno’s arriva Il dominio della luce con Angelini e D’Erasmo

Sabato Ethno’s Festival Letterario accoglie due ospiti di rilievo nazionale e internazionale: Roberto Angelini e Rodrigo D’Erasmo, protagonisti della presentazione del loro progetto inedito Il dominio della luce, un intenso dialogo tra musica, parole e arti visive.

Il dominio della luce è un’opera speciale e multiforme: un album di musica strumentale – pensato come la colonna sonora di un film immaginario – e un libro corale, nato dal contributo di musicisti, scrittori, artisti, filosofi, registi e attori. Un progetto che invita a riflettere sul presente, sulla luce come possibilità nei tempi complessi che viviamo, in perfetta sintonia con il tema di questa edizione del festival: Libertà e Liberazione.

Insieme ad Angelini e D’Erasmo, sarà presente anche Sandro Bonvissuto, tra le voci che hanno partecipato a questa grande chiamata collettiva alle arti. A firmare l’identità visiva del progetto è invece Gianluigi Toccafondo, con le sue opere che accompagnano sia il vinile che il libro, a partire dalla copertina.

Un progetto che nasce dal desiderio di fare spazio, oggi, a una riflessione condivisa su ciò che illumina e ciò che oscura: senza retorica, ma con la forza semplice dell’arte che si mette in dialogo.

Ethno’s Festival Letterario è organizzato dall’Associazione Elighe, con il contributo della Regione Sardegna, della Camera di Commercio di Sassari (inserito nel programma Salude&Trigu), dell’Unione dei Comuni dell’Anglona e della Bassa Valle del Coghinas, e del Comune di Martis.

Per il programma completo: www.ethnosfestivals.it