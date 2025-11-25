Maltempo in Italia, allerta meteo arancione su Campania e Toscana oggi

(Adnkronos) – Nuova giornata di maltempo oggi, martedì 25 novembre. La Protezione civile ha emesso un bollettino di allerta meteo arancione e gialla in Italia. Si prevedono fenomeni molto intensi ed estesi (piogge continue e molto abbondanti). C'è un rischio elevato per esondazioni, smottamenti, frane significative. Sono due le regioni interessate dallo stato di allerta arancione di moderata criticità per rischio idrogeologico. Si tratta di parte della Campania (Tusciano e Alto Sele, Piana Sele e Alto Cilento, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini) e della Toscana (Serchio-Costa, Arno-Costa, Bisenzio e Ombrone Pt, Reno, Serchio-Lucca, Versilia, Valdarno Inf., Serchio-Garfagnana-Lima). L'allerta meteo è invece gialla per rischio temporali, idraulico e idrogeologico in: Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Abruzzo, Basilicata, Molise, Toscana, Umbria, Friuli Venezia Giulia, Puglia, Sardegna. La città di Napoli ha stabilito che oggi saranno chiusi i parchi cittadini per la durata dell'allerta, sarà chiuso il pontile nord di Bagnoli e interdetto l'accesso alle spiagge pubbliche cittadine. Saranno chiusi anche gli impianti sportivi all'aperto, i cimiteri cittadini, il Complesso monumentale di Castel Nuovo e il suo Museo Civico e le scuole che non sono sede di seggio elettorale. Lo Stadio Diego Armando Maradona sarà ivece regolarmente aperto per la partita del Napoli. Le scuole rimarranno chiuse anche a Sorrento, Torre del Greco, Scala, Afragola, Procida. Scuole chiuse anche in alcuni comuni della Toscana. Non ci sarà lezione a Prato, mentre a Livorno si entrerà in classe alle 10.—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)