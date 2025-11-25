Macomer e Borore, 39enne e 46enne denunciati dai Carabinieri

Due persone denunciate e due segnalate quali assuntori alla Prefettura e droga sequestrata: è il consuntivo dei servizi di contrasto ai reati connessi allo spaccio di sostanze stupefacenti svolto nell’ultimo fine settimana dai carabinieri della Compagnia di Macomer.

Un uomo di 39 anni di Borore è stato trovato in possesso di circa 50 grammi di marijuana e due bilancini di precisione. I carabinieri di Borore da qualche giorno avevano notato uno strano andirivieni nei pressi della sua abitazione; atteso il momento giusto hanno deciso di fare irruzione all’interno della casa e hanno trovato lo stupefacente e i bilancini.

Nel corso di un’altra operazione di servizio, svolta a Macomer, i carabinieri di Birori e i colleghi di Silanus hanno effettuato una perquisizione domiciliare ritrovando all’interno dell’abitazione di un 46enne del posto 80 grammi di marijuana, 31 di hashish 2.400 euro in denaro contante e 1 bilancino di precisione.

Per entrambi è scattata la denuncia in stato di libertà.

In altri due distinti servizi di controllo del territorio, i carabinieri di Macomer e quelli di Borore hanno fermato due uomini, che detenevano addosso rispettivamente 14 e 3 grammi di marijuana.

Entrambi sono stati segnalati alla Prefettura di Nuoro.

L’ennesima operazione dimostra il sempre più crescente uso e conseguente aumento dello spaccio di sostanze stupefacenti nell’area del “Marghine”. Costante e senza sosta l’azione di contrasto svolta dall’Arma dei Carabinieri presente sul territorio. Fondamentale il supporto dell’Autorità Giudiziaria per le immediate azioni e provvedimenti di competenza.

Il procedimento penale nei confronti degli indagati è tuttora pendente nella fase di indagini preliminari e la loro effettiva responsabilità sarà vagliata nel corso del successivo processo.