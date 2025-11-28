Il calendario di Elmas in Festa 2025 continua a proporre iniziative che valorizzano lingua, memoria e tradizioni locali, coinvolgendo attivamente tutta la comunità. Lunedì 1 dicembre, alle 17:00, la Sala Riunioni al primo piano della Biblioteca Comunale di Elmas ospiterà il laboratorio in lingua sarda “Su giogu de sa Coca e la Caccia al Tesoro”, un appuntamento pensato per bambini e famiglie.

Attraverso giochi, racconti e indizi da seguire, i più piccoli saranno accompagnati in un percorso che unisce fantasia, ascolto e scoperta. Il laboratorio mira a introdurre i bambini alla lingua sarda in modo naturale e coinvolgente, trasformando l’apprendimento in un’esperienza di esplorazione condivisa.

Lunedì 1 dicembre, un pomeriggio di gioco e tradizione: a Elmas i bambini scoprono la lingua sarda

L’iniziativa è realizzata in collaborazione con la Biblioteca Comunale di Elmas, Maria Elena Mallei e Luca Cadeddu, responsabile dell’Ufficio Comunale della Lingua Sarda, entrambi impegnati nella promozione del patrimonio linguistico e culturale del territorio. L’evento è realizzato in collaborazione con l’Associazione Equilibri – Circolo dei Lettori di Elmas, importante realtà attiva nel sostegno alla lettura e alla crescita culturale delle nuove generazioni. La partecipazione è libera e gratuita, con iscrizioni ancora aperte. È possibile aderire presentandosi direttamente in biblioteca il giorno del laboratorio oppure inviando il modulo compilato all’indirizzo equilibrielmas@gmail.com. L’attività, coerente con le finalità del progetto Elmas in Festa 2025, conferma la volontà dell’amministrazione e dei partner culturali di costruire percorsi che favoriscano la trasmissione della memoria locale e il rafforzamento dei legami comunitari attraverso esperienze condivise e accessibili a tutti.

L’appuntamento si inserisce nel più ampio percorso di Elmas in Festa 2025, che proseguirà nelle prossime settimane con un ricco programma di eventi dedicati a cultura, memoria e identità locale. Il progetto conferma la propria vocazione a essere uno spazio condiviso di crescita e partecipazione collettiva, capace di coinvolgere cittadini di tutte le età.

Elmas in Festa 2025 è una manifestazione promossa dal Comune di Elmas, con il sostegno della Regione Autonoma della Sardegna e della Fondazione di Sardegna, e organizzata dall’Associazione Enti Locali per le Attività Culturali e di Spettacolo.