L’inquinamento invisibile del traffico digitale

Quotidianamente navighiamo su Internet, scrolliamo i social, inviamo e riceviamo email, guardiamo video e ascoltiamo musica. Tutte azioni apparentemente innocue che ci permettono di informarci, interagire e svagarci. Però, queste hanno un enorme impatto ambientale. Ogni clic comporta₂, legati al funzionamento dei server e dei data center che rendono possibile la nostra vita digitale.

Parliamo di inquinamento digitale, cioè l’impatto generato dai dispositivi elettronici e dai dati che vengono prodotti e archiviati. Siamo abituati a pensare a Internet come a un’entità astratta, qualcosa lontano da noi e che non può avere effetti concreti sulla nostra vita e sul nostro Pianeta. Purtroppo non è così, perché la tecnologia e il suo utilizzo contribuiscono all’inquinamento. Non è visibile a occhio nudo, ma genera conseguenze reali sull’ambiente.

Si stima che Internet contribuisca alle emissioni mondiali di CO₂ per almeno il 4% del totale. Una mail senza allegati genera circa 4 grammi di CO₂, mentre una con foto o file pesanti può arrivare fino a 50 grammi. Può sembrare poco rilevante, ma se si considerano miliardi di email inviate ogni giorno nel mondo, l’impatto diventa notevole.

Cosa possiamo fare per diminuire questo impatto?

Non dobbiamo dimenticare che dietro ogni video, messaggio o clic c’è un’infrastruttura che consuma energia, e con l’affermarsi dell’utilizzo di ChatGPT le emissioni di CO₂ stanno aumentando. Per questo è importante conoscere alcune pratiche, che ogni utente può seguire senza necessariamente rinunciare al suo utilizzo.

Un primo passo è quello di cambiare le nostre abitudini digitali.

Cancellare le email inutili

Svuotare periodicamente la casella di posta, eliminare newsletter non lette e allegati pesanti aiuta a ridurre lo spazio occupato sui server e, quindi, l’energia necessaria per mantenerli attivi. Limitare l’invio di allegati pesanti

Quando possibile, è meglio comprimere i file, ridurre il peso delle immagini oppure utilizzare link condivisi invece di allegati molto pesanti. Ridurre la qualità dei video in streaming

Non sempre serve guardare contenuti in HD o 4K. Impostare una qualità più bassa, soprattutto da smartphone, riduce notevolmente il consumo di dati e di energia dei server. Disattivare l’autoplay

Molte piattaforme, tra cui YouTube, TikTok, Instagram attivano in automatico la riproduzione dei video. Disattivare questa funzione evita di consumare dati ed energia per contenuti che non abbiamo scelto di guardare. Pulire periodicamente il cloud

Foto, documenti e video salvati automaticamente su servizi come Google Drive, iCloud o Dropbox occupano spazio e richiedono energia per essere conservati. Eliminare ciò che non serve riduce il carico sui data center. Spegnere o mettere in standby i dispositivi

Computer, modem e console consumano energia anche quando non li utilizziamo. Spegnerli quando non servono contribuisce a ridurre il consumo domestico, ma anche l’impatto complessivo della rete. Utile anche disattivare Wi-Fi e Bluetooth quando non sono necessari. Usare motori di ricerca sostenibili

Alcune piattaforme come Ecosia utilizzano i profitti derivanti dagli annunci pubblicitari per piantare alberi e sostenere progetti ambientali. Utilizzando un motore di ricerca sostenibile, ogni ricerca contribuisce concretamente alla salvaguardia del pianeta. Ecosia, ad esempio, ha già permesso di piantare oltre 200 milioni di alberi e continua a farlo ogni giorno.

Giulia Mascia