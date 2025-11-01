LEGA SARDEGNA: INCONTRO A ORISTANO PER COSTRUIRE IL FUTURO DEL
TERRITORI
Oristano, 31 O-obre 2025. Prosegue con determinazione il percorso politico e
organizzativo della Lega Sardegna. Venerdì 31 O-obre si è tenuto a Oristano un
momento di confronto interno al partito, dedicato all’elaborazione di proposte
concrete per il territorio, in linea con le reali esigenze dei cittadini sardi. Al centro del
dibattito, il lavoro dei dipartimenti tematici regionali, motore della proposta politica
della Lega per la Sardegna. “È fondamentale raﬀorzare la partecipazione e il contributo
di tutti sottolinea il segretario regionale Michele Ennas – per costruire un percorso
programma condiviso, che metta davvero al centro i territori, la nostra autonomia
e il ruolo comunità locali”. Il deputato on. Dario Giagoni ha rimarcato l’importanza
delle misure portate avanti a livello nazionale dalla Lega con riferimento par=colare al
tema della pace fiscale e la rottamazione quinquies.
Con questo appuntamento, la Lega Sardegna ribadisce il proprio impegno per una
politica radicata, capillare e concreta, che mette al centro i territori, in ascolto delle
persone e orientata al futuro della Sardegna.
Così la Lega Sardegna in una nota.