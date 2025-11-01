    sabato, 1 Novembre
    LEGA SARDEGNA: INCONTRO A ORISTANO PER COSTRUIRE IL FUTURO DEL TERRITORI

    Oristano, 31 O-obre 2025. Prosegue con determinazione il percorso politico e

    organizzativo della Lega Sardegna. Venerdì 31 O-obre si è tenuto a Oristano un

    momento di confronto interno al partito, dedicato all’elaborazione di proposte

    concrete per il territorio, in linea con le reali esigenze dei cittadini sardi. Al centro del

    dibattito, il lavoro dei dipartimenti tematici regionali, motore della proposta politica

    della Lega per la Sardegna. “È fondamentale raﬀorzare la partecipazione e il contributo

    di tutti sottolinea il segretario regionale Michele Ennas – per costruire un percorso

    programma condiviso, che metta davvero al centro i territori, la nostra autonomia

    e il ruolo comunità locali”. Il deputato on. Dario Giagoni ha rimarcato l’importanza

    delle misure portate avanti a livello nazionale dalla Lega con riferimento par=colare al

    tema della pace fiscale e la rottamazione quinquies.

    Con questo appuntamento, la Lega Sardegna ribadisce il proprio impegno per una

    politica radicata, capillare e concreta, che mette al centro i territori, in ascolto delle

    persone e orientata al futuro della Sardegna.

    Così la Lega Sardegna in una nota.

