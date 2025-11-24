L’ADM obbliga gli operatori di gioco d’azzardo con licenza rinnovata a dichiarare i domini principali

Cosa significa questo cambiamento nella regolamentazione per il settore

Uno dei regolatori del gioco d’azzardo più strutturati in Europa è l’ADM in Italia. Recentemente ha introdotto un importante aggiornamento che interesserà anche siti come nuovi online casinò non AAMS , poiché ora i siti sono tenuti a dichiarare ufficialmente i loro domini principali. Il nuovo requisito rappresenta un passo significativo nell’evoluzione della legislazione italiana in materia di giochi d’azzardo. Di seguito scoprirete cosa cambierà ora nella regolamentazione, quali sono gli effetti della nuova normativa e quali vantaggi offre ai giocatori italiani.

Il cambiamento interesserà i casinò che entreranno nel mercato italiano. Si tratta di una nuova fase obbligatoria che dovrà essere rispettata per operare in Italia. Ora non è più sufficiente ottenere l’autorizzazione per iniziare l’attività. Attualmente l’autorità di regolamentazione richiede di concordare e registrare in anticipo gli indirizzi esatti dei propri siti presso l’ADM.

Questa modifica riguarderà le procedure amministrative e potrebbe incidere in modo significativo sui tempi di avvio dei nuovi progetti. Tuttavia, questa misura formalizza il legame tra la persona giuridica e la sua effettiva presenza online. Nel contesto del settore, tale norma garantisce una maggiore responsabilità dei casinò. Questi ultimi dovranno pianificare attentamente la loro strategia di sviluppo, basandosi anche sui dettagli dei domini, per rispettare fin dal primo giorno le nuove indicazioni dell’autorità di regolamentazione.

Come influisce sulla trasparenza e sulla lotta alle frodi

L’obiettivo principale dell’introduzione della rendicontazione dei domini principali è aumentare la trasparenza dei casinò e intensificare la lotta contro quelli privi dell’autorizzazione dell’ADM. Creando un registro obbligatorio dei domini, l’autorità di regolamentazione forma un elenco di casinò onesti in cui i giocatori saranno protetti. Ciò semplifica notevolmente il processo di ricerca e blocco dei siti fraudolenti e vietati.

Per i giocatori, una misura di questo tipo significa che saranno informati su quali siti operano nel rispetto della legge. Allo stesso tempo, tali misure consentiranno agli utenti di proteggersi dai siti che imitano i casinò famosi. L’ADM disporrà di un elenco iniziale di tutti i domini affidabili, grazie al quale potrà tutelare la reputazione dei siti di gioco d’azzardo onesti.

Obblighi degli operatori in conformità con le nuove regole

Le nuove regole si applicano sia ai casinò nuovi che a quelli già esistenti. Il mancato rispetto di questi obblighi comporterà il blocco dei siti o l’impossibilità di operare sul mercato italiano anche nella fase di registrazione del sito nell’elenco dei siti sicuri. Ora, per aprire un casinò, è necessario:

Ottenere l’autorizzazione ufficiale per la propria attività dall’ADM.

Redigere una dichiarazione ufficiale in cui elencare i domini principali.

Presentare la dichiarazione di registrazione nell’elenco dell’ADM.

Attivare i propri siti per l’accesso pubblico dopo l’autorizzazione dell’autorità di regolamentazione.

Il nuovo requisito è parte integrante dell’attività legale dei casinò. In caso contrario, il casinò potrebbe non aprire affatto. E se un casinò già esistente non presenta la dichiarazione, potrebbe incorrere in problemi, tra cui procedimenti giudiziari e sanzioni.

Vantaggi per i giocatori italiani e fiducia dei consumatori

Questa innovazione offre maggiore trasparenza agli utenti italiani. I giocatori saranno sicuri che l’autorità di regolamentazione controlli rigorosamente un determinato sito e che sia proprio quello di cui ci si può fidare. Inoltre, potranno consultare il registro per capire chi opera sul mercato e con quale nome. Ciò crea un ambiente di gioco sicuro.

Inoltre, questa misura rafforza notevolmente i principi del gioco responsabile. Gli utenti interagiranno solo con siti affidabili e ufficiali, su cui sono applicate tutte le norme di protezione. La creazione di tale registro rafforza la protezione degli utenti dai casinò disonesti, che possono simulare la presenza di strumenti di gioco responsabile e rappresentare una potenziale minaccia per la loro salute mentale.

Questa regolamentazione diventerà uno standard europeo?

L’Italia è il paese che detta le tendenze in materia di regolamentazione del gioco d’azzardo in Europa. Poiché tutti i paesi dell’UE si trovano ad affrontare in un modo o nell’altro gli stessi problemi, l’approccio preventivo dell’ADM sembra un’opzione piuttosto interessante anche per altri paesi. Questo modello offre una soluzione efficace e semplice per rafforzare il controllo. Vi invitiamo a confrontare i due approcci.

Aspetto Approccio standard Nuovo approccio ADM Lotta ai siti di casinò illegali Reattivo, poiché il sito viene bloccato non appena viene individuato Proattivo, poiché se il sito non è presente nell’elenco dei siti regolamentati, viene automaticamente bloccato o non ammesso al mercato Registrazione del dominio Il dominio veniva inserito nel registro dopo l’avvio del sito Il casinò deve registrare il dominio prima dell’avvio del casinò Trasparenza I registri vengono aggiornati con un certo ritardo Il registro è aggiornato dal momento del rilascio dell’autorizzazione

Non esiste uno standard europeo unico di regolamentazione. Tuttavia, esistono misure che possono proteggere i consumatori e combattere il mercato nero. Pertanto, l’iniziativa ADM potrebbe essere considerata in futuro come una pratica avanzata. La dichiarazione preliminare dei domini, che sarà obbligatoria, potrebbe essere introdotta anche in altre giurisdizioni che mirano a rafforzare i propri mercati del gioco d’azzardo.