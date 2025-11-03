L’Accabadora fa il pieno di visitatori nelle Antiche Carceri di Castiadas

Oltre seicento ospiti presenti, la consapevolezza che attraverso appuntamenti di assoluto livello Castiadas possa attirare visitatori anche lontano dai mesi estivi: “Angelo Nero”, l’evento che durante la notte di Halloween ha animato le Antiche Carceri, si è rivelato un successo. Scenografie mozzafiato curate nei minimi dettagli, ambientazioni a tema con la notte più spaventosa dell’anno, artisti di ogni genere, e gli immancabili piatti e vini della tradizione enogastronomica locale: la serata, organizzata da Events di Alessia Ghisoni e Cinzia Murgia, ha permesso ai fortunati che hanno varcato i cancelli delle carceri di vivere una serata mozzafiato e di conoscere meglio la figura dell’Angelo Nero, ovvero l’accabadora. Madrina di questa magica serata, disseminata di figure spaventose, lapidi e angeli neri, è stata Tiffany Cau, Miss Mondo Sardegna 2025.

Eugenio Murgioni, sindaco di Castiadas, sottolinea come, attraverso appuntamenti come quello ospitato nelle Antiche Carceri durante la notte di Halloween, sia possibile animare il paese:

“La serata dedicata all’“Angelo Nero” è stata un momento di grande suggestione e partecipazione. L’atmosfera che si è creata all’interno dell’ex complesso carcerario ha profondamente colpito tutti i presenti, affascinati dalla bellezza e dal valore simbolico di un luogo che, da spazio di chiusura e dolore, si è trasformato in scenario di arte, cultura e condivisione.

L’evento ha assunto un significato particolare anche in considerazione del periodo: l’inizio di novembre rappresenta infatti un momento cruciale per prolungare la stagione turistica e mantenere viva l’attenzione sulla nostra offerta culturale e territoriale. In questo senso, iniziative come questa confermano la capacità del nostro Comune di proporre esperienze di qualità anche oltre i mesi tradizionalmente più frequentati, valorizzando il patrimonio storico e artistico in chiave di accoglienza e promozione turistica. Ringrazio di cuore gli organizzatori, gli artisti, i volontari e tutti coloro che, con impegno e passione, hanno contribuito alla piena riuscita di una serata che resterà nella memoria collettiva. La cultura, quando è vissuta come strumento di crescita e partecipazione, diventa un motore di rinascita e di valorizzazione del territorio, capace di unire cittadini e visitatori in un’esperienza condivisa di bellezza e identità”.

Soddisfatte anche le organizzatrici, Alessia Ghisoni e Cinzia Murgia:

“Ogni volta che pensiamo e studiamo un evento lo creiamo e lo visualizziamo già nelle nostre menti pronto ad esplodere in tutte le sue particolarità. Siamo felici di regalare emozioni e vogliamo che queste nascano e crescano già dai primi momenti, partendo dal reperimento degli abiti e degli accessori per i dress code fino al momento in cui si aprirà il sipario dell’evento. Siamo convinte che attraverso appuntamenti come questo, non solo si possa dare vita a momenti di intrattenimento, ma sia possibile conoscere meglio la nostra cultura, perché il richiamo alle radici e alle tradizioni tramandate per generazioni sono l’essenza stessa della valorizzazione dei territori”.