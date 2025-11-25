La Fifa svela la procedura di sorteggio per i Mondiali 2026: ecco cosa dovrà ‘aspettarsi’ l’Italia

(Adnkronos) – A meno di 200 giorni dall'inizio della prima Coppa del Mondo Fifa a 48 squadre, è stata confermata la procedura per determinare la composizione dei dodici gruppi da quattro squadre che comporranno la prima fase del torneo. Il tabellone finale, uno dei momenti più emozionanti sulla strada verso il titolo mondiale, riunirà gli allenatori e i manager di tutte le squadre qualificate -e di quelle ancora in corsa- venerdì 5 dicembre al prestigioso John F. Kennedy Center for the Performing Arts di Washington D.C. Anche l'Italia, impegnata a marzo nei playoff, osserverà il sorteggio con attenzione. La procedura finale di estrazione prevede che i paesi ospitanti – Canada, Messico e Stati Uniti – saranno assegnati al primo Pot, mentre le altre 39 squadre qualificate saranno distribuite nei quattro Pot di dodici squadre ciascuna, basate sulla classifica mondiale Fifa maschile pubblicata mercoledì 19 novembre 2025. Infine, i due posti riservati alle squadre del torneo di qualificazione ai Mondiali FIFA 2026, così come i quattro posti relativi alle qualificazioni europee, saranno assegnati al quarto Pot. Pot 1: Canada, Messico, Stati Uniti, Spagna, Argentina, Francia, Inghilterra, Brasile, Portogallo, Paesi Bassi, Belgio e Germania. Pot 2: Croazia, Marocco, Colombia, Uruguay, Svizzera, Giappone, Senegal, Iran PR, Repubblica di Corea, Ecuador, Austria e Australia. Pot 3: Norvegia, Panama, Egitto, Algeria, Scozia, Paraguay, Tunisia, Costa d'Avorio, Uzbekistan, Qatar, Arabia Saudita e Sudafrica. Pot 4: Giordania, Capo Verde, Ghana, Curaçao, Haiti, Nuova Zelanda, Qualificazioni Europee A, B, C e D, Qualificazioni Fifa 1 e 2. Il sorteggio inizierà con tutte le squadre del Pot 1, che saranno distribuite dal Gruppo A al Gruppo L. Verranno poi estratti i Pot 2, 3 e 4, in quest'ordine. Nel Pot 1, Canada, Messico e Stati Uniti, come paesi ospitanti, saranno identificati con palline di colori diversi. In conformità con il calendario delle partite pubblicato il 4 febbraio 2024, al Messico sarà assegnata la posizione A1 (palla verde), Canada posizione B1 (palla rossa) e la posizione Usa D1 (palla blu). Le altre nove squadre del Pot 1 saranno identificate da nove palline dello stesso colore e saranno automaticamente assegnate alla posizione 1 nel gruppo in cui sono posizionate. Per garantire l'equilibrio competitivo, sono stati istituiti due sorteggi separati fino alle semifinali del calendario delle partite. Per ottenere una distribuzione equilibrata delle squadre, sono state applicate le seguenti restrizioni al sorteggio per le prime quattro squadre della FIFA/Coca-Cola Men's World Ranking: la squadra migliore in classifica (Spagna) e la seconda più alta (Argentina) saranno assegnate casualmente alle squadre opposte. Lo stesso principio si applicherà alle squadre classificate terza e quarta (rispettivamente Francia e Inghilterra). Quindi, se le prime due squadre del ranking mondiale avessero concluso la prima fase al primo posto nei rispettivi gironi, non si affronterebbero prima della finale.Nei Pot 2, 3 e 4, la posizione delle squadre in ciascun gruppo sarà assegnata secondo uno schema predefinito. In linea di principio, nessun gruppo conterrà due squadre della stessa confederazione, con l'unica eccezione della Uefa, rappresentata da 16 squadre. Ogni gruppo avrà almeno una e al massimo due squadre Uefa. Per quanto riguarda i posti nel Torneo di Qualificazione FIFA, per rispettare il principio generale della FIFA secondo cui due squadre della stessa confederazione non vengono sorteggiate nello stesso gruppo, questa limitazione si applicherà anche alle tre squadre in ciascun tabellone del Torneo di Qualificazione FIFA che si contendono i due posti nel Pot 4.—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)