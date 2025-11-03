La Famiglia Addams arriva a teatro con lo spettacolo: “DIVERSI? UNICI!!” di Tragodia

Ironia, risate e humor nero in scena domenica 9 novembre nella “Stagione Autunnale Teatro di Villaspeciosa 2025” organizzata da Abaco Teatro

La “Stagione Autunnale Teatro di Villaspeciosa 2025”, organizzata da Abaco Teatro sotto la direzione artistica di Rosalba Piras, prosegue domenica 9 novembre alle 19,30 con la divertentissima pièce “DIVERSI? UNICI!! – The Addams Family”, prodotta da Tragodia Teatro e interpretata da Virginia Garau, Daniela Melis, Carmen Porcu e Ulisse Sebis su testo di Virginia Garau e Daniela Melis, per la regia di Virginia Garau.

Lo spettacolo mette in scena l’eccentrica e bizzarra magia della Famiglia Addams, ispirandosi alle strisce di Charles Addams, per offrire a grandi e piccini un’esperienza “mostruosamente” spassosa, provocatoria e non convenzionale, conducendoli nel mondo di una famiglia che con la sua originalità sfida ogni canone di “normalità” e conformismo. La narrazione, che prende il via dall’indagine di una maestra sull’assenza scolastica dei piccoli Addams, si trasforma in un’occasione divertentissima per riflettere sui luoghi comuni e i pregiudizi dei nostri giorni, evidenziando la vitale importanza di accettare ciò che ci rende diversi e che costituisce in fondo la vera ricchezza della società.

Attraverso l’humor nero, la satira e un dinamico mix di danza, musica e maschere, lo spettacolo celebra quindi la bellezza dell’essere irripetibili e non omologati, utilizzando le figure della Famiglia Addams, compendio di umorismo e satira di costume, come perfetti veicoli per ironizzare sulle idiosincrasie di una società troppo spesso conformista e obsoleta.

La vivace messinscena si interroga su chi sia davvero il “diverso”, ribaltando il concetto e invitando a guardare l’alterità con curiosità e accettazione, riconoscendoci tutti uguali proprio nella nostra unicità.

Prosegue inoltre l’esposizione fotografica “ATTACCATI ALLE RADICI” di Enrico Spanu, raffinati scatti in bianco e nero in tricromia, che immortalano gli alberi ultramillenari della Sardegna.

La “Stagione Teatro di Villaspeciosa ottobre/dicembre 2025” è organizzata da Abaco Teatro con il patrocinio del Comune di Villaspeciosa, il contributo della Regione Autonoma della Sardegna Assessorato alla Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport e della Fondazione di Sardegna.