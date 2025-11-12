Italia, le parole di Gattuso e il paragone con Sinner: scoppia il caso Chiesa?

(Adnkronos) –Federico Chiesa diventa un caso in Nazionale? Alla viglia del doppio impegno di qualificazione ai Mondiali 2026 contro Moldavia e Norvegia, il ct dell'Italia Gennaro Gattuso aveva rivelato in conferenza stampa di aver convocato l'attaccante del Liverpool, che dopo un'annata con scarso minutaggio in Premier League stava dando incoraggianti segnali di ripresa, ma di non aver ricevuto disponibilità dal giocatore, negli ultimi mesi alle prese con diversi problemi fisici. "Parlo spesso con Chiesa, semplicemente bisogna rispettare scelte e problematiche che ognuno di noi ha. Altro non posso dire, ma questa è la verità. La scelta è di Chiesa? Sì, è di facile lettura altrimenti non davo spiegazioni per la quinta volta…", ha detto Gattuso, lasciando quindi intendere di aver ricevuto un 'no' dall'ex Juve. "Mi piace lavorare con giocatori che ho da tempo, ma le porte della Nazionale non sono chiuse e guardiamo tutti", ha concluso. La discussione, dalle stanze di Coverciano, si è spostata quindi sui social, dove in molti hanno criticato la scelta di Chiesa, che da tempo non rientra nelle convocazioni azzurre. "Se rifiuti la chiamata della Nazionale per me non devi più essere convocato", è la visione di un utente su X, a cui fa eco un parallelismo piuttosto attuale "non leggo la stessa indignazione come per Sinner, come mai?". Il riferimento, piuttosto esplicito, è al no del tennista azzurro alla Coppa Davis.—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)