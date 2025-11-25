Inps, Fava “La previdenza è il mattone dell’autonomia dei giovani”

ROMA (ITALPRESS) – “Aiutare i ragazzi a maturare una visione consapevole del proprio percorso è un dovere istituzionale, oltre che un investimento strategico per il Paese. Oggi iniziamo un cammino nuovo: accompagniamo i giovani dentro le regole del lavoro, spiegando loro che la previdenza non è un tema lontano, ma il primo mattone della loro autonomia. Un migliore salvadanaio significa una migliore pensione. E la consapevolezza si costruisce adesso, non domani”. Lo ha detto il presidente dell’Inps, Gabriel Fava, a margine dell’apertura del ciclo di incontri per la nuova roadmap dell’Inps dedicata all’educazione previdenziale dei giovani nelle Università.