Il regista Trifas alla Scuola d’arte drammatica di Cagliari

Il regista romeno Vlad Trifas domani e domenica alla Scuola d’arte drammatica di Cagliari per una masterclass su “La verità interna dell’attore”

Domani, sabato 15, e domenica 16 novembre Vlad Trifas, regista romeno tra i più affermati e amati, sarà ospite della Scuola d’arte drammatica di Cagliari dove guiderà una masterclass aperta a tutti dal titolo “Verità interna dell’attore“. Attraverso esercizi di allenamento alla consapevolezza e un lavoro sull’intenzione, intesa come non recitare solo battute ma incarnare ciò che c’è dietro, si andrà a scoprire cosa spinge un personaggio e qual è la sua verità emotiva e psicologica così da arrivare alla verità scenica. Questo significa non solo “sentire” ma “apparire” credibile sul palco: voce, respiro, movimento devono sostenere l’autenticità.

Vlad Trifas inizia il suo percorso come attore, ha successivamente orientato la sua carriera verso la regia, definendo un percorso che egli stesso descrive come “organico e naturale”.

Ha diretto spettacoli teatrali in contesti nazionali e internazionali.

È anche direttore artistico di festival dedicati alle giovani generazioni teatrali: ad esempio il festival annuale “Săptămâna Teatrului Tânăr” presso il Teatrul George Ciprian di Buzău.Quattro masterclass con quattro grandi personalità del mondo del cinema e del teatro per affinare le proprie capacità

Le masterclass della Scuola d’arte drammatica di Cagliari sono organizzate con il sostegno e il finanziamento della Regione Autonoma della Sardegna e del Comune di Cagliari.

Per informazioni e iscrizioni: Tel. 333 6853960 – 070 5830251; infocorsiteatrocagliari@gmail.com; ww.scuoladiteatrocagliari.it.