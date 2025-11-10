Il programma completo del festival Sèmenes

Il nome “Sèmenes” – semi, in sardo – racchiude l’essenza dell’intento: seminare parole e visioni capaci di germogliare nella coscienza collettiva, portando frutti di consapevolezza, rispetto e speranza per le generazioni future

Manca pochissimo ormai, e il programma delle 4 giornate della prima edizione del festival di letterature sostenibili “Sèmenes” è pronto a rivelarsi e a prendere forma, forte di tematiche e approfondimenti dedicati che fra dibattiti, laboratori per bambini e bambine, presentazioni di libri e focus sulle produzioni isolane, dal 27 al 30 novembre 2025 trasformerà il Comune di Putifigari in un incubatore di conoscenza, riflessione e rispetto per il pianeta aperto alla scoperta e alla curiosità di tutte le generazioni. Promosso dal Comune di Putifigari e ideato e curato dall’Associazione Itinerandia, con la direzione artistica di Maria Luisa Perazzona e Elia Cossu, il festival mette al centro la letteratura che racconta di natura, sostenibilità ambientale, cambiamenti climatici e transizione ecologica, sullo sfondo di un territorio – quello del GAL Anglona Coros – decisamente sensibile alle suggestioni proposte.

“Siamo orgogliosi di presentare la prima edizione del Festival letterario Sèmenes dedicato all’ambiente e alla biodiversità, appuntamento che unisce cultura, impegno civile e amore per il nostro territorio. Un evento culturale come questo, nella fase che stiamo vivendo nel nostro territorio collegata ad una azione di tutela del sito Unesco dove è prevista la realizzazione di impianti di energia rinnovabile, rappresenta una delle sfide più urgenti e condivise. Il nostro festival vuole offrire uno spazio di confronto, riflessione e ispirazione. La letteratura, con la sua capacità di raccontare, diventa un potente strumento di educazione e sensibilizzazione su tutela ambientale e promozione delle buone pratiche. La cultura può essere motore di cambiamento e partecipazione attiva. Sarà un’occasione per ascoltare grandi voci della letteratura contemporanea, scoprire nuove prospettive sul rapporto tra uomo e natura. Soprattutto per riscoprire il valore della biodiversità come patrimonio da proteggere e tramandare alle generazioni future. La nostra comunità è orgogliosa di poter essere spazio di dialogo tra parole, idee e ambiente: un segno concreto del nostro impegno per un futuro più sostenibile” afferma Antonella Contini, sindaca del Comune di Putifigari.

A dare piena voce a questa “semina” che ci si augura possa attecchire e dare frutti consapevoli, scrittori, giornalisti, scienziati, meteorologi e artisti che partendo da prospettive diverse, rifletteranno sui grandi temi di nostri tempi: Licia Colò, Bruno Arpaia, Claudia Fachinetti, Luca Lombroso, Valeria Barbi, Elisabetta Dami, Valerio Rossi Albertini, Giuseppe Festa, Mauro Ballero, Stefania Divertito, Giovanni Fancello, Michele Dotti, Stefano Resmini, Luca Mercalli, Marco Gisotti, Alessandro Antonino, Ermanno Giudici, Monica Pais, Andrea Vico e Roberta Balestrucci.

Giovedì 27 novembre, giornata di apertura di “Sèmenes“. Appuntamento alle 18,30 all’auditorium di Putifigari EDEN LIVE: incontro dibattito a forti tinte sostenibili con Licia Colò, Valerio Rossi Albertini, Michele Dotti, Luca Lombroso, Alessandro Antonino, Monica Pais. A seguire “Allevare, coltivare, consumare: Il Mondo del vino“, approfondimento con Stefano Resmini e Giovanni Fancello a dialogare con Giovanni Pinna (direttore generale delle tenute Sella & Mosca)

Seconda giornata del festival, venerdì 28 novembre: si parte alle ore 18,30 con “Uccidere la natura“, incontro in cui Stefania Divertito dialoga del suo libro con Elias Vacca. Alle ore 19,30 “Breve Storia del clima in Italia” di Luca Mercalli, a dialogare con lui sarà la giornalista Gabriella Grimaldi. A seguire “Allevare, coltivare, consumare: Il Mondo dell’olio”, momento dedicato in cui Stefano Resmini e Giovanni Fancello dialogheranno con Pietro Sartore (Olio Sartore).

Sabato 29 novembre alle ore 18,30 “Dall’Alaska alla Patagonia. Viaggio attraverso gli ecosistemi più straordinari del mondo”: Valeria Barbi dialoga del suo nuovo libro con Ermanno Giudici. Alle ore 19.30 “Qualcosa là fuori“, reading letterario tratto dall’omonimo romanzo di Bruno Arpaia. In chiusura di terza serata “Allevare, coltivare, consumare: Il Mondo del Miele” con Stefano Resmini e Giovanni Fancello a dialogare del tema con Emilio Fois (Associazione Su Moju).

Domenica 30 novembre si comincia alle ore 17 con “Le Piante Aromatiche della Sardegna“: Mauro Ballero dialoga del suo libro con Giovanni Fancello in un appuntamento allestito in collaborazione con il festival Mediterranea. Alle ore 18 “Territori che resistono. Difendere il suolo, preservare il futuro”, tavola rotonda con Antonella Contini (sindaca di Putifigari), Francesco Spanedda (assessore all’Urbanistica della Regione Sardegna) e Marta Battaglia (presidente Legambiente Sardegna). Coordina il giornalista Marco Gisotti. A seguire “Allevare, coltivare, consumare: Il Mondo della Pizza“, Stefano Resmini e Giovanni Fancello dialogano con Sandro Cubeddu (Re | Mi ).

BIOGRAFIE OSPITI

Bruno Arpaia è nato nel 1957 a Ottaviano, in provincia di Napoli. Romanziere, giornalista, consulente editoriale e traduttore di letteratura spagnola e latinoamericana, per Guanda ha pubblicato: Tempo perso, L’angelo della storia, Il passato davanti a noi, Per una sinistra reazionaria, L’energia del vuoto, La cultura si mangia! (con Pietro Greco), L’avventura di scrivere romanzi (con Javier Cercas) e Raccontare, resistere (con Luis Sepúlveda).

Roberta Balestrucci classe 1983, è nata a Macomer dove vive e lavora. Appassionata da sempre di letteratura per l’infanzia e narratrice per professione, presso il Centro Servizi Culturali di Macomer si occupa di laboratori nelle scuole, formazione e promozione alla lettura. Ha pubblicato per vari editori tra cui Sinnos editrice, Beccogiallo, Gallucci, Hop! Edizioni.

Mauro Ballero già professore di Biologia Farmaceutica, direttore del Dipartimento di Botanica e dell’Orto Botanico dell’Università degli studi di Cagliari, più volte responsabile scientifico di progetti di ricerca europei, è autore di alcune monografie sull’ambiente e sulla flora sarda e di oltre 200 pubblicazioni apparse sulle più importanti riviste scientifiche internazionali.

Valeria Barbi giornalista ambientale e scrittrice esperta di biodiversità, è naturalista e politologa di formazione. Ha viaggiato in 5 continenti e 44 paesi per osservare il comportamento delle altre specie e indagare il rapporto tra l’essere umano e la natura. Autrice di “Che cos’è la biodiversità, oggi”, pubblicato nel 2022 da Edizioni Ambiente e di WANE – We Are Nature Expedition, un reportage multimediale finalizzato a documentare gli impatti delle attività umane sulla biodiversità ed a mappare storie di coesistenza possibile tra esseri umani e altre specie. “Dall’Alaska alla Patagonia. Viaggio attraverso gli ecosistemi più straordinari del mondo” è il suo nuovo libro, edito da Laterza. I suoi articoli sono stati pubblicati su svariati quotidiani e magazine tra cui Lifegate, Pianeta 2030 del Corriere della Sera, La Rivista della Natura, Materia Rinnovabile, e i suoi servizi sono andati in onda su Rai 3. Per GEO, cura una rubrica su biodiversità e biomimesi. E’ curatrice di The Wild Line, la mostra fotografica di Davide Agati che racconta la spedizione lungo la Panamericana realizzata nell’ambito del progetto WANE. E’ responsabile della comunicazione di Salviamo L’Orso e fa parte della Commissione per la Comunicazione e l’Educazione dell’Unione Internazionale per la Conservazione della Natura. È stata nominata Colibrì d’onore di Save The Planet per il suo impegno nei confronti della natura, ed è ambasciatrice del Patto Europeo per il Clima.

Licia Colò, amante della natura e degli animali, ha condotto per anni la trasmissione televisiva Alle falde del Kilimangiaro, e più recentemente la trasmissione di viaggi e temi ambientali Eden su La7. Tra i suoi libri ricordiamo Cuore di gatta (2007), Per te io vorrei (2013) e, per Solferino, Il pianeta, istruzioni per l’uso (2020).

Elisabetta Dami ha dedicato la sua vita alla letteratura per ragazzi, prima come editrice poi come autrice, dando vita a Geronimo Stilton. I suoi libri sono tradotti in 50 lingue, in ogni angolo del pianeta. Per Rizzoli e Fabbri ha pubblicato anche Così parlò Lupo Blu e la serie “Billo e Billa”.

Stefania Divertito nato a Napoli nel 1975 è giornalista d’inchiesta specializzata in tematiche ambientali. È stata portavoce del ministro dell’Ambiente Sergio Costa e capo ufficio stampa del ministero dell’Ambiente nei governi Conte I, II e in quello Draghi. È stata premiata nel 2005 come «cronista dell’anno» per la sua inchiesta quinquennale sull’uranio impoverito, nel 2013 ha ricevuto il premio Pasolini per la sua inchiesta sull’amianto e nel 2022 ha ricevuto il premio Eternot di Casale Monferrato per il suo impegno contro l’amianto. È autrice di saggi su ambiente, inquinamento ed eco-giustizia.

Michele Dotti è un educAttore, scrittore, formatore. Fin da bambino ha imparato l’amore per la natura, il valore dell’amicizia, il piacere del gioco e il dispiacere degli sbuccioni nelle ginocchia. Da quando aveva 18 anni è impegnato nella solidarietà internazionale in Africa, dove è stato più di 20 volte, seguendo come volontario tanti progetti di cooperazione, per l’autonomia alimentare, per i diritti dell’infanzia, per le donne… questa esperienza ha cambiato profondamente il suo modo di vedere il mondo e lo ha portato a capire che le cose possono cambiare! Ha compreso così – praticandoli – i valori della giustizia, della solidarietà, della pace, dell’intercultura e maturato una empatia verso tutti i fratelli, vicini e lontani. Sono questi i valori che cerca di promuovere ogni giorno nella sua intensa attività educativa e culturale. Incontra infatti ogni anno migliaia di alunni negli spettacoli e centinaia di insegnanti nei corsi di formazione che tiene in tutta Italia. È un impegno che porta avanti con spirito giocoso (e contagioso!), convinto che sia questo il segreto della felicità e dell’eterna giovinezza. In parallelo all’attività di solidarietà concreta in Africa, ha sempre cercato di portare avanti un lavoro di ricerca e di approfondimento culturale in Italia, lavorando in particolare sugli stereotipi e sui pregiudizi e proponendo sempre una visione propositiva rispetto ai problemi. Ha scritto una dozzina di saggi sulle tematiche della mondialità, dell’intercultura, dell’impegno civile. Da qualche anno è attivo anche nel campo della produzione video, con inchieste e reportage. Fra queste una miniserie di tre reportage su Legalità, Intercultura ed Energie rinnovabili per TV2000. Si definisce un “sognatore instancabile”!

Claudia Fachinetti è naturalista, giornalista di divulgazione scientifica ed esperta di comunicazione nel settore dell’editoria per ragazzi. Ha scritto diversi libri per giovani lettori, tutti a tema ambiente e animali, spesso ispirati a storie vere. L’ultimo è Lasciami andare (Il Battello a Vapore, 2023) dedicato alle orche. Ama i gatti, creare laboratori per bambini e camminare nei boschi.

Giovanni Fancello giornalista, autore, gastronomo, prefetto per la Sardegna per l’Accademia Italiana di Gastronomia Storica AIGS, scrive su “Taccuini Storici”. È stato ispettore per la guida nazionale ristoranti de “L’Espresso” e collaboratore del quotidiano “La Nuova Sardegna”. Cura la rubrica “Appunti di Cucina” per la radio Fizz Show; è autore del blog internazionale FoodClub. Ha pubblicato Sabores de Mejlogu, Sardegna a tavola, Pasta. Storia ed avventure di un cibo tra Sardegna e Mediterraneo, Le sagre della Sardegna tra il sacro ed il profano. Ha partecipato alle antologie Back to Sardinia. Sulle tracce di D.H. Lawrence, Cent’anni fa arrivò Lawrence e 130 anni de La Nuova Sardegna. Ha collaborato alla realizzazione de Il pesce povero. Ricchezza in cucina, Le spezie. Colori e sapori in cucina, Erbe selvatiche, Sa Mandra. L’agnello e le ricette della tradizione, Pani tipici della tradizione algherese, Mandigos de connotu. Cibi della tradizione. Per Arkadia ha pubblicato Durches, Grazia Deledda e il cibo e partecipato all’antologia Giganti di pietra.

Giuseppe Festa (Milano, 1972) è laureato in Scienze Naturali e si occupa di educazione ambientale. È fondatore e cantante dei Lingalad, con cui tiene concerti in Italia e all’estero. Protagonista e sceneggiatore del premiato film documentario Oltre la frontiera (un viaggio fra i cowboy e i nativi americani di oggi),è autore di diversi reportage sulla natura trasmessi dalla Rai. Per Salani ha pubblicato anche Il passaggio dell’orso (2013), La luna è dei lupi (2016), Cento passi per volare(2018), Incontri ravvicinati del terzo topo(2019), La notte dei cervi volanti (2023) e I lucci della via Lago (2021), con il quale ha vinto il Premio Rodari e il Bancarellino. Ha collaborato con National Geographic, Corriere della Sera e la Repubblica.

Marco Gisotti giornalista e divulgatore, autore della trasmissione “Quasar” su Rai2 e della serie di animazione “2 amici per la Terra” su Rai3, conduce e scrive le puntate di scienza e ambiente per Radio3 RAI della trasmissione Wikiradio. È docente all’Università di Tor Vergata nel corso Teorie e linguaggi della comunicazione scientifica. Autore di “Ecovisioni. L’ecologia al cinema dai fratelli Lumiére alla Marvel” (Edizioni Ambiente, 2022), dal 2012 è direttore artistico del premio Green Drop Award alla Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia. Esperto di green economy e occupazione verde, è co-autore con Tessa Gelisio del saggio “100 green jobs per trovare lavoro” (Edizioni Ambiente) ed è fra gli autori del rapporto annuale “GreenItaly” di Fondazione Symbola e Unioncamere. È stato consigliere per la comunicazione ambientale del ministro dell’ambiente Sergio Costa e del ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani. Per la Fondazione Maxxi di Roma nel 2019 ha realizzato un ciclo di conferenze-spettacolo insieme al ricercatore Enea Antonio Disi dedicate al tema “Arte & Energia” e nel 2020 ha curato la consulenza scientifica e condotto il ciclo di eventi “Brainstorming” nell’ambito del “Festival CHANGE – architecture cities life”.

Ermanno Giudici è stato per moltissimi anni presidente di ENPA Milano, organizzazione nella quale ha militato dal 1976 e dove ha ricoperto anche il ruolo responsabile delle Guardie Zoofile. Collabora con importanti riviste del settore e con media nazionali ed è autore di saggi sulla protezione degli animali. Ultimo libro pubblicato è stato “Cani, falchi, tigri e trafficanti – Storie di crimini contro gli animali e di persone che li combattono” per Sperling&Kupfer dove si raccontano anni di indagini .Continua a fare informazione e formazione attraverso il suo blog ilpattotradito.it

Luca Lombroso è meteorologo free lance, divulgatore ambientale, conferenziere e scrittore. È curatore dell’Osservatorio Geofisico del Dipartimento di Ingegneria “Enzo Ferrari” dell’Università di Modena e Reggio Emilia. È consulente meteorologo, fra gli altri, per l’Aeroporto di Bologna, la Cineteca di Bologna e Babbo Natale. È membro del comitato scientifico del Progetto Sostenibilità Ambientale del SBA UNIMORE, della Rivista Micron di ARPA Umbria e del comitato etico-scientifico di Foreste per Sempre GEV Modena. È presidente dell’Associazione Emilia Romagna Meteo (ASMER). Personaggio televisivo, attualmente collabora con Licia Colò su TV 2000. A Radio Due è meteorologo di fiducia di Caterpillar AM. Ha ricevuto i premi “Bilancia d’oro” 2006 e “Un Bosco per Kyoto” nel 2013. Ha partecipato a vari “vertici sul clima” fra cui le storiche COP 15 di Copenaghen e COP 21 di Parigi. È “transizionista” e crede che il cambiamento verrà dal basso e dalle comunità resilienti in transizione post carbon. Dopo Dipende da Te, 101 cose da fare per salvare il pianeta e vivere meglio (Gribaudo, 2011) e Apocalypse now? Clima, ambiente, cataclismi. Possiamo salvare il mondo, ora (Edizioni Artestampa, 2012 – vincitore del Premio Carver 2013), Ciao fossili è la sua terza pubblicazione dedicata all’emergenza ambientale. Si augura che sia anche l’ultima, perché ormai le cose le sappiamo: è tempo di agire. Autore di vari libri, l’ultimo “Ciao Fossili cambiamenti climatici resilienza e futuro post carbon” Edizioni Artestampa, vincitore del contropremio Carver. Ha partecipato a vari “vertici sul clima” delle Nazioni Unite fra cui la storica COP 21 in cui è stato approvato l’Accordo di Parigi. È “transizionista” e crede che il cambiamento verrà dal basso e dalle comunità resilienti in transizione post carbon. Mangia cibo locale e biologico, ha il fotovoltaico, va in bicicletta e viaggia con auto ibrida.

Luca Mercalli (Torino, 1966) presiede la Società meteorologica italiana, ha fondato la rivista «Nimbus», ha pubblicato monografie su clima e ghiacciai delle Alpi e come giornalista scientifico in 35 anni ha firmato migliaia di articoli su «la Repubblica», «La Stampa», «il Fatto Quotidiano»; ha tenuto oltre 3000 conferenze e collaborato a programmi tv Rai (Che tempo che fa, TGR Montagne, Scala Mercalli) e Radiotelevisione svizzera italiana. È Ambasciatore del clima dell’Unione Europea ed è stato consigliere scientifico di Ispra. Ha insegnato Sostenibilità ambientale all’Università di Torino (SSST) e all’Università di Scienze gastronomiche di Pollenzo. Con Einaudi ha pubblicato Viaggi nel tempo che fa (2010), Non c’è piú tempo (2018 e 2019), Salire in montagna (2020) e Breve storia del clima in Italia. Dall’ultima glaciazione al riscaldamento globale (2025).

Monica Pais, chirurgo veterinario, nel 2003 ha fondato con il marito Paolo la Clinica Duemari di Oristano, dove esercita la sua professione di pasionaria prendendosi cura degli animali di famiglia e dei «rottami»: selvatici e randagi, gli «ultimi» del mondo animale. Nel 2016, dopo aver incontrato e salvato la vita del suo cane Palla, Monica ha creato la onlus Effetto Palla. Oggi l’organizzazione è diventata una fitta rete di volontari che opera in Italia e all’estero occupandosi di animali in difficoltà, cercando adozioni, affidi e organizzando staffette. Per Longanesi, Monica ha pubblicato con successo i libri Animali come noi, Storia del cane che non voleva più amare, La casa del cedro, La felicità del pollaio, Con i loro occhi. Cani, gatti (e non solo): piccolo manuale per un’adozione consapevole e L’incendio del bosco grande. Nel 2021 è stata inserita da F tra le 100 donne che “resistono, lottano, conquistano”.

Stefano Resmini fin da giovane ha respirato l’arte tra i corridoi delle Accademie delle Belle Arti, Carrara di Bergamo e Brera di Milano. La sua passione lo ha spinto a organizzare mostre innovative a Milano, dove spazi inconsueti diventavano palcoscenici per talenti straordinari, come nel progetto “Lavori in studio”. In Sardegna è curatore di mostre d’arte contemporanea , ha dato vita a eventi come “Cortesie per gli ospiti” nella sua stessa dimora. Allestisce mostre e cura eventi in giro per l’isola. Coordina “Nàrami” il contenitore culturale dell’azienda agrituristica Sa Mandra di Alghero. Collabora con la rivista Sardegna Wanderlust. È autore di rubriche settimanali radiofoniche: “Girovagando ” e “Solo d’estate” trasmesse a livello nazionale dal programma radiofonico Fizzshow.

Valerio Rossi Albertini è fisico-chimico, primo ricercatore al Consiglio Nazionale delle Ricerche, docente di Divulgazione della Scienza presso l’Università Roma 2. È autore di oltre 130 pubblicazioni di fisica, chimica e scienza dei materiali su riviste internazionali. Svolge attività di divulgazione in numerosi programmi televisivi delle reti nazionali ed è consulente scientifico delle reti Rai. La sua Ted Talk sull’auto elettrica e l’inquinamento dei grandi centri urbani è la più vista di sempre in lingua italiana. Firma gli articoli di scienza del quotidiano Il Riformista. Ha pubblicato con Mario Tozzi il saggio ambientalista Il futuro dell’energia (2011) e con Federico Taddia un libro di divulgazione per bambini, “Perché il touchscreen non soffre il solletico”? (2014).

Andrea Vico giornalista freelance torinese e consulente di Editoriale Scienza, si dedica da anni alla divulgazione scientifica per grandi e bambini. Per Rai 3 è stato co-autore di Hit Science, programma televisivo per ragazzi interamente dedicato alla scienza; ha inoltre lavorato in radio e ha scritto di ambiente, energia, frontiere della ricerca e nuove tecnologie su testate quali TuttoScienze-La Stampa, Il Sole 24 Ore e Le Scienze. Diversi libri di divulgazione scientifica portano la sua firma e, accanto all’attività pubblicistica, progetta mostre interattive (Experimenta a Torino, Muvita ad Arenzano) e organizza eventi ludo-didattici nell’ambito di rassegne quali il Festival della scienza di Genova, il Festival dell’energia e La Notte dei ricercatori. Fondatore e segretario dell’associazione culturale ToScienceCamp, dal 2005 al 2014 è stato impegnato in Brasile per un progetto internazionale di divulgazione della scienza destinato ai bambini della favelas di Salvador de Bahia.