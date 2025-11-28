Il messaggio di Movimento Civico Insieme per l’Italia

Il Movimento Civico Insieme per l’Italia non accetta compromessi: la Riforma Costituzionale sulla separazione delle carriere dei magistrati è una minaccia per la Repubblica e va RESPINTA senza esitazioni al prossimo Referendum Costituzionale.

Il Movimento rilancia un appello deciso a tutti i cittadini: è il momento di scegliere tra una giustizia davvero indipendente e un sistema indebolito. La nostra posizione è un NO CATEGORICO a questa riforma.

I Pilastri del NO di Insieme per l’Italia: È un voto a difesa della Democrazia

1. NO AL DIMEZZAMENTO DELL’INDIPENDENZA DELLA MAGISTRATURA.

La separazione delle carriere distrugge l’unità dell’Ordine giudiziario, pilastro della nostra Costituzione (Art. 104). Votare NO significa preservare l’autonomia e la forza del potere giudiziario, l’unico baluardo contro gli abusi di ogni altro potere dello Stato.

2. NO AL PERICOLO DI ASSOGGETTAMENTO DEL PUBBLICO MINISTERO.

I fautori della riforma tacciono sul rischio più grande: trasformare il Pubblico Ministero in un organo dipendente dal Governo, minando l’indipendenza dell’azione penale. Votare NO è l’unico modo per garantire che il PM resti un magistrato libero di indagare chiunque, senza subire pressioni politiche.

3. NO A UNA FALSA RIFORMA CHE IGNORA I VERI PROBLEMI.

L’Italia non ha bisogno di nuove scissioni, ma di efficienza. I cittadini soffrono per i tempi processuali infiniti, la carenza di personale e le ingiustizie. Questa riforma è un diversivo che non risolve nulla. Votare NO significa chiedere al Parlamento di concentrarsi su investimenti, semplificazione e assunzione di personale qualificato.

4. NO A UN “TRIBUNALE DELL’INGIUSTIZIA” ISTITUZIONALIZZATO.

Come evidenziato dalle analisi più lucide, la riforma non offre soluzioni concrete contro il rischio di errori giudiziari o l’equità del processo. La vera riforma è garantista, questa è una riforma politica. Votare NO è un voto per la tutela della libertà e della presunzione di innocenza.

Il Movimento Civico Insieme per l’Italia dice agli italiani: andate alle urne e scegliete la strada dell’Indipendenza e della Legalità. Vota con convinzione: è il momento di un NO per la Giustizia.