Il 22 novembre una camminata nel centro storico tra le memorie della Sartiglia

Sabato 22 novembre, dalle 15.30 alle 17.30, la Fondazione Oristano e il Centro di documentazione della Sartiglia, con la collaborazione dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Oristano, propongono un nuovo appuntamento con “Le passeggiate nella storia”, un itinerario tra i luoghi e i racconti più affascinanti della città.

Il nuovo evento è dedicato alla Sartiglia e attraverso una passeggiata nel cuore del centro storico di Oristano saranno raccontate la storia e le curiosità legate ad alcuni dei luoghi che ospitano le varie fasi della manifestazione. Il personale del Centro di documentazione della Sartiglia n piazza Eleonora racconterà particolari e aneddoti sul bando e sulla Corsa alla stella, in via Duomo ci si soffermerà sulla storia dei gremi, in via Eleonora il racconto si soffermerà sulla vestizione e in via Mazzini, infine, sulla Corsa delle pariglie.

Il tour partirà alle 15:30 dal Centro di Documentazione della Sartiglia in via Eleonora 15, con un ticket di partecipazione di 5 euro.

Per partecipare occorre iscriversi scrivendo a organizzazione@sartiglia.info o chiamando il numero 0783 030333.

“L’iniziativa – spiega il Presidente della Fondazione Oristano Carlo Cuccu -rappresenta una bella occasione per riscoprire la città attraverso le sue storie, i suoi luoghi e le sue tradizioni”.

