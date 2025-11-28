IED Cagliari, moda etica e sostenibile: sabato 29 novembre torna Swap Party, dalle 14,30 a Villa Satta

Dopo il successo della prima edizione, torna loorganizzato dall’Istituto Europeo di Design in collaborazione con, associazione da anni impegnata nell’organizzazione di eventi di moda sostenibile.

Sabato 29 novembre, un pomeriggio dedicato allo scambio di abiti e accessori, per dare nuova vita ai capi che non usiamo più ma che non meritano di essere dismessi. L’evento è gratuito e aperto a tutti, a partire dalle 14,30 negli spazi di Villa Satta in viale Trento a Cagliari.

IED da anni promuove le pratiche di produzione e consumo sostenibile nel settore moda, collaborando con aziende che riutilizzano gli scarti di produzione, progettando collezioni upcycled, sostenendo in maniera attiva gli eventi e le associazioni locali per sensibilizzare sull’importanza di un approccio più etico alla moda.

IED Swap Party è organizzato con la collaborazione delle studentesse e degli studenti dei corsi triennali, coordinati dalle docenti Alice Tolu e Cristiana Arangino.

Come funziona? Ognuno può portare da 2 a 10 capi e massimo 2 accessori in buone condizioni. Ogni capo verrà valutato e verranno assegnati dei cartoncini con un punteggio corrispondente: questi saranno la moneta di scambio con cui acquistare altri capi.

L’iniziativa sarà inoltre una nuova opportunità per tutti i cagliaritani di scoprire uno dei luoghi più belli e meno conosciuti della città: il meraviglioso edificio stile liberty di Villa Satta, uno spazio vincolato dalla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio, che risale ai primi del Novecento. Una nuova occasione per IED Cagliari di aprirsi alla città in una giornata di incontro, dialogo e moda consapevole.