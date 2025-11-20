Idonei concorso ISRE per la categoria C, profilo “Istruttore”

In un momento in cui il Sistema Regione – e l’Istituto Superiore Regionale Etnografico (ISRE) in particolare – affrontano una grave carenza di personale, gli idonei del concorso ISRE per la categoria C, profilo “Istruttore” con competenze nella conservazione, gestione e valorizzazione del patrimonio culturale, sollecitano un rapido scorrimento della graduatoria, già approvata e pienamente valida.

Il concorso ha richiesto un rilevante investimento di risorse pubbliche, economiche e professionali, finalizzato a selezionare figure qualificate e immediatamente operative. Si tratta di un investimento che rischia di essere vanificato se la graduatoria non verrà utilizzata tempestivamente (la scadenza è fissata per il prossimo 19 febbraio).

Le competenze dimostrate nel corso delle prove concorsuali sono solide e trasversali, pienamente spendibili in molteplici ambiti della Pubblica Amministrazione regionale: dalle discipline demoetnoantropologiche alla museologia, dalla biblioteconomia alla conservazione, dalla storia dell’arte al diritto del patrimonio culturale, fino alla normativa amministrativa e ai processi istituzionali del Sistema Regione. Un patrimonio professionale immediatamente disponibile e perfettamente in linea con le esigenze più urgenti della RAS.

In un contesto segnato da evidenti difficoltà operative dovute alla mancanza di personale, lo scorrimento della graduatoria rappresenta la soluzione più efficace, rapida e coerente con il buon uso delle risorse pubbliche. Gli idonei sono 33 in totale: un numero contenuto, facilmente assorbibile e in grado di offrire un contributo immediato e concreto alle strutture regionali, in una fase in cui la scarsità di personale rallenta attività e servizi fondamentali.

Si auspica quindi che la Regione e l’ISRE valutino con priorità l’immediata attivazione della graduatoria, così da rafforzare settori strategici e non disperdere il valore di una selezione pubblica di alto livello.