Hermann Buhl – Oltre ogni cima”: un tributo al leggendario alpinista al Cinema Ariston di Oristano

Martedì 18 novembre, alle ore 20:30, il Cinema Ariston di Oristano ospiterà una serata speciale con la proiezione del docufilm Hermann Buhl – Oltre ogni cima, un emozionante racconto della vita e delle imprese straordinarie di uno dei più grandi alpinisti della storia.

Il film, diretto da Werner Bertolan, è un’opera che esplora non solo le vette conquistate da Hermann Buhl, ma anche la sua personalità, il suo coraggio e la sua passione per la montagna. Attraverso un ricco repertorio di immagini d’archivio, testimonianze e rievocazioni, il documentario rivela la figura di Buhl in tutta la sua complessità, celebrando un uomo che ha spinto se stesso oltre ogni limite, segnando indelebilmente la storia dell’alpinismo mondiale.

La proiezione, promossa dal Club Alpino Italiano (CAI), è stata portata in Sardegna dalla Sezione di Oristano come unica tappa nell’isola, offrendo ai partecipanti un’occasione unica di immergersi nel mondo dell’alpinismo e scoprire la figura di Hermann Buhl sotto una luce nuova e coinvolgente.

La pellicola racconta l’impresa compiuta sul Nanga Parbat, la nona montagna più alta del pianeta. In 41 ore di traversata, il film mette in luce la tenacia di Hermann Buhl, capace di sfidare condizioni proibitive e rischi estremi. Il suo contributo all’alpinismo è entrato nella leggenda: dalla prima ascensione in solitaria del Nanga Parbat senza ossigeno supplementare alla sorprendente abilità di affrontare le prove più dure dell’alta quota. Ma Hermann Buhl – Oltre ogni cima non si limita a raccontare solo le sue gesta, ma esplora anche il lato umano di questo straordinario uomo di montagna, restituendo una visione completa e profonda della sua vita.

L’evento, che sarà un’emozionante serata di riflessione e di ispirazione, si inserisce nel più ampio programma di iniziative del CAI, finalizzate a promuovere la cultura della montagna e a celebrare figure leggendari come quella di Hermann Buhl.

Il presidente della Sezione CAI di Oristano, Alberto Ribotti, invita tutti gli appassionati di alpinismo, gli amanti della montagna e chiunque voglia scoprire il fascino delle imprese di Buhl a partecipare a questa imperdibile proiezione. Un’occasione unica per vivere una serata speciale, in un’atmosfera di grande emozione e riflessione sulla passione, il coraggio e la determinazione che hanno caratterizzato la vita di uno degli alpinisti più iconici di tutti i tempi.

Dettagli dell’evento:

Data : Martedì 18 novembre 2025

Ora : 20:30

Location : Cinema Ariston, Oristano

Ingresso: Link al programma ufficiale e alle informazioni sui biglietti

Michele Vacca

sardegnareporter.it