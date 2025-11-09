Gp Brasile, ordine d’arrivo e classifica Mondiale

(Adnkronos) – Lando Norris vince il Gp del Brasile e consolida il primato nel Mondiale 2025. Il pilota britannico della McLaren oggi 9 novembre a Interlagos precede la Mercedes di Kimi Antonelli e la Red Bull di Max Verstappen. Quarto posto per la Mercedes di George Russell e quinta piazza per la McLaren di Oscar Piastri. Giornata nera per la Ferrari: Charles Leclerc e Lewis Hamilton si ritirano. 1. Lando Norris (McLaren) 1h32'01''596; 2. Kimi Antonelli (Mercedes) + 10''388; 3. Max Verstappen (Red Bull) +10''750; 4. George Russell (Mercedes) + 15''267; 5. Oscar Piastri (McLaren) + 15''749; 6. Oliver Bearman (Haas) + 29''630; 7. Liam Lawson (RB) + 52''642; 8. Isack Hadjar (RB) + 52''873; 9. Nico Hulkenberg (Sauber) + 53''324. 1. Lando Norris 390 punti; 2. Oscar Piastri 366; 3. Max Verstappen 341; 4. George Russell 276; 5. Charles Leclerc 214; 6. Lewis Hamilton 148; 7. Kimi Antonelli 122; 8. Alex Albon 73; 9. Nico Hulkenberg 43; 10. Isack Hadjar 43. 1. McLaren 756 punti; 2. Mercedes 398; 3. Red Bull 366; 4. Ferrari 362; 5. Williams 111; 6. RB 82; 7. Aston Martin 72; 8. Haas 70; 9. Sauber 62; 10. Alpine 22.—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)