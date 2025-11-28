Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità

Un agrifoglio per crescere insieme: L’Isola, Comune di Nuoro ed Ente Forestas piantano un simbolo di comunità e inclusione

Il 3 dicembre, in occasione della Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità, l’Associazione L’Isola, in collaborazione con il Comune di Nuoro e con l’Ente Forestas, darà vita a un gesto semplice ma dal valore profondo: la piantumazione di un agrifoglio in via Leonardo da Vinci, davanti al Tribunale di Nuoro.

L’inaugurazione ufficiale si terrà alle ore 10.30 e sarà aperta a tutta la cittadinanza.

L’agrifoglio, sempreverde tenace e luminoso anche nei mesi più freddi, è stato scelto come simbolo della forza delle comunità capaci di includere, sostenere e crescere insieme. In questa giornata speciale, la piantumazione diventa un invito a guardare oltre le barriere e a riconoscere nella diversità un valore fondante.

«Questo gesto – spiegano dall’Associazione L’Isola – rappresenta il nostro impegno quotidiano nel costruire una Nuoro più attenta, più unita e più accogliente. Mettere a dimora un albero significa pensare al futuro: un futuro che vogliamo condividere con tutti».

Il Comune di Nuoro e l’Ente Forestas hanno aderito con entusiasmo all’iniziativa, consapevoli dell’importanza di dare segni concreti di vicinanza, responsabilità e cura del territorio.

La cittadinanza è caldamente invitata a partecipare a questo momento di comunità, un piccolo rito collettivo che celebra il valore dell’inclusione e la bellezza di un cammino fatto insieme, passo dopo passo, radice dopo radice.

