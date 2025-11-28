Il gioco responsabile è un concetto fondamentale, per garantire un’esperienza sicura, consapevole e sostenibile. Si basa su un insieme di regole, limiti e precauzioni che tutelano il giocatore, prevenendo comportamenti compulsivi o dannosi. La sua importanza cresce sempre più, a fronte della crescita del volume di denaro speso e della diffusione del gioco. In questo articolo indagheremo il gioco responsabile da vari punti di vista, individuando anche le prospettive future.

Gioco responsabile: regole, limiti e prospettive future

Definizione e principi fondamentali

Il gioco responsabile si intende come un approccio consapevole al gaming, nel quale il giocatore mantiene il controllo sull’attività, identificando i propri limiti economici, temporali e psicologici. È importante giocare solo per divertimento, senza mai fare del gioco un mezzo per guadagnare e riconoscendo i rischi insiti nel processo. Indispensabile è anche il rispetto delle regole stabilite per tutelare i soggetti più vulnerabili, come minori e persone con tendenze patologiche. Il gioco responsabile è quindi un equilibrio tra piacere e consapevolezza, dove il divertimento non deve sfociare nel danno.​

Regole e strumenti di tutela

In Italia, la normativa vigente impone a tutti gli operatori legali di promuovere il gioco responsabile attraverso campagne di sensibilizzazione e l’implementazione di strumenti per favorire il controllo personale. Tra questi, l’autoesclusione è uno strumento chiave, che permette al giocatore di bloccare temporaneamente o permanentemente la possibilità di accedere ai giochi. Sono inoltre previsti limiti di spesa e di tempo personalizzabili e messaggi di alert per ricordare di moderare l’attività di gioco. Tutti i principali operatori italiani, messi a confronto dai più autorevoli siti di comparazione italiani come scommesse.io, hanno lanciato campagne di sensibilizzazione e implementato strumenti di auto-controllo destinati ai giocatori online, rafforzando l’impegno verso un gioco sicuro, consapevole e regolamentato.​

Limiti del modello attuale e criticità

Nonostante l’efficacia di queste regole e degli strumenti normativi, il modello tradizionale di gioco responsabile si basa principalmente sulla responsabilità individuale, un aspetto che evidenzia diversità di risultati. La pressione crescente del mondo digitale e delle piattaforme sempre più persuasive può mettere in difficoltà il controllo personale del giocatore, soprattutto nei target più a rischio come i giovani e le persone vulnerabili. Questo porta alla necessità di un approccio più ampio, che coinvolga anche gli operatori, le istituzioni e la società civile nella prevenzione e nella gestione dei rischi legati al gioco.​ In particolare, per attivare modelli virtuosi di gioco, si deve puntare su formazione e prevenzione, sia per i gestori sia per i cittadini, con interventi che partono già all’interno delle scuole.

Dati e trend recenti in Italia

Il gioco d’azzardo in Italia registra numeri molto rilevanti: nel 2024 la spesa totale è arrivata a 157,4 miliardi di euro, con una crescita costante rispetto agli anni precedenti. La quota del gioco online ha superato il 58,5%, e si prevede un incremento fino al 60-62% nel 2026. I giocatori attivi online sono oltre 4,5 milioni, con un profilo prevalente tra i 25 e i 34 anni e un aumento significativo nella fascia 18-34 anni, soprattutto giovani. La diffusione del gioco è più alta in regioni come Lombardia, Campania e Lazio.​

Prospettive future del gioco responsabile

Il futuro del gioco responsabile in Italia si muove verso un modello integrato e sistemico, che va oltre la sola responsabilità individuale. Questo comporta l’adozione di tecnologie avanzate per il monitoraggio e la prevenzione precoce del rischio, la formazione degli operatori e una comunicazione più efficace e trasparente. La nuova regolamentazione mira a rafforzare la responsabilità condivisa tra istituzioni, operatori e giocatori, con un’attenzione particolare ai dati e agli strumenti digitali. Si stanno tenendo inoltre confronti circa l’emanazione di regolamenti più stringenti per il gioco online, tema discusso nell’incontro dell’iniziativa DiaLogico a Roma, nel quale si è parlato proprio del futuro del gaming. Le campagne educative e i contenuti formativi obbligatori rappresentano una nuova frontiera nel campo della tutela, puntando a minimizzare gli effetti negativi del gioco.

Francesco Mattei