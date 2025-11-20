‘Genti de Bixinau’: da Bene Comune Sardegna un aiuto concreto contro solitudine e isolamento sociale

Inclusione, comunità e benessere mentale. L’Associazione Bene Comune Sardegna sta portando avanti assieme ad Acli Cagliari il progetto “Genti de Bixinau“, un percorso dedicato alla promozione della cittadinanza attiva, dell’intercultura e del benessere psicologico rivolto ai residenti della Città Metropolitana di Cagliari.

Il progetto è realizzato grazie al contributo della Regione Autonoma della Sardegna nell’ambito della L.R. n. 12/2025 (art. 14, comma 2, Tabella O (O41) – progetti di promozione della cittadinanza attiva e dell’interculturalità. CUP: E84D25003810002).

“Genti de Bixinau” si rivolge ai cittadini dei comuni della Città Metropolitana di Cagliari e nasce per contrastare solitudine, isolamento e fragilità sociali, attraverso la promozione di relazioni positive tra vicini e l’accesso a servizi di supporto psicologico e attività di socializzazione. L’associazione Bene Comune Sardegna prosegue così il proprio impegno a sostegno delle persone più fragili, promuovendo coesione, ascolto e partecipazione.

«Con Genti de Bixinau vogliamo riportare al centro ciò che spesso, nel mondo contemporaneo, passa in secondo piano: le relazioni, l’ascolto, la cura reciproca. In molte comunità, soprattutto tra anziani, famiglie straniere e persone fragili, la solitudine è diventata una realtà quotidiana – dice il presidente delle Acli provinciali di Cagliari Giacomo Carta –. Grazie al contributo della Regione Sardegna, con queste attività possiamo costruire spazi di dialogo, sostegno psicologico e partecipazione attiva, e rafforzare un tessuto sociale che ha bisogno di essere riconnesso».

Le attività in corso

Nell’ambito del progetto, Bene Comune sta sviluppando una serie di iniziative rivolte a cittadini di tutte le età, con particolare attenzione ad anziani, immigrati, giovani in dispersione scolastica, famiglie in difficoltà e persone che vivono condizioni di fragilità sociale.

In particolare vengono promosse occasioni di incontro, eventi sociali e attività culturali pensate per rafforzare i legami tra residenti e creare reti di sostegno reciproco all’interno dei quartieri.

Per quanto riguarda il Servizio di supporto psicologico, invece, il progetto offre: interventi di supporto psicologico individuale (riservate a coloro che hanno un isee inferiore a 15mila euro) e sedute di gruppo. Tali interventi sono rivolti a persone che attraversano momenti di disagio emotivo, difficoltà economiche, solitudine o percorsi complessi di integrazione. Gli incontri sono condotti da professionisti della salute mentale e sono accessibili gratuitamente.

Sul fronte della Sensibilizzazione sulla salute mentale, sono in programma attività di informazione e formazione rivolte alla comunità e ai volontari, per diffondere una cultura dell’ascolto, della solidarietà e della prevenzione del disagio psicologico.

Il progetto prevede inoltre Attività di socializzazione come strumento di benessere: eventi, laboratori e iniziative socio-culturali vengono utilizzati come spazi di confronto, relazione e crescita personale. Momenti pensati per ridurre le distanze, favorire l’incontro e restituire centralità alla persona all’interno della comunità.

La partecipazione alle attività è gratuita. Per maggiori informazioni è possibile contattare la segreteria organizzativa al numero 3371104992 o tramite e-mail all’indirizzo benecomunesardegna@gmail.com