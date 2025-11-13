Gad Lerner, Giampaolo Cassitta e Claudia Mandas sono i protagonisti della nuova settimana del Festival Letterario Marmillibri

MarmilLibri prosegue il suo viaggio: a Sanluri, Pauli Arbarei e Villamar tre nuove tappe tra letteratura, impegno civile e confronto sul presente

Dopo le serate di Barumini, Genuri e Furtei, MarmilLibri – Festival Letterario Diffuso della Marmilla continua con una nuova settimana di appuntamenti, dal 20 al 22 novembre, che porteranno nei borghi del territorio autori, storie e temi capaci di interrogare il nostro tempo.

Il viaggio culturale promosso dall’Unione dei Comuni della Marmilla prosegue nel segno della condivisione e della partecipazione, trasformando biblioteche e centri culturali in laboratori di idee e luoghi di dialogo aperto alla comunità.

Il 20 novembre a Sanluri, nella Biblioteca Comunale – Polo Culturale e dell’Alta Formazione, Giampaolo Cassittapresenterà La legge di donna Matilde (Arkadia Editore) in dialogo con Francesca Spanu (ore 17:30). Seguirà il reading tratto da Uccidere la Natura di Stefania Divertito, interpretato da Valentina Sulas e Vittorio Pitzalis, che guiderà il pubblico in una riflessione urgente sull’ambiente e sulla responsabilità collettiva.

Il 21 novembre, negli spazi dell’ex Montegranatico di Pauli Arbarei, Claudia Mandas presenterà Ritratti di ombre (Arkadia Editore) in dialogo con Francesca Spanu (ore 17:30). A seguire, il reading dedicato al saggio Liberi e uguali di Daniel Chandler, con Laura Fortuna e Vittorio Pitzalis, offrirà uno sguardo critico sui temi dell’equità e della giustizia sociale.

Il momento più atteso della settimana sarà il 22 novembre a Villamar, dove il festival ospiterà Gad Lerner, una delle voci più autorevoli del giornalismo italiano. Nella Sala Conferenze di via Azuni 2, alle ore 17:30, Lerner presenterà Ebrei in guerra. Dialogo tra un rabbino e un dissidente, scritto insieme al rabbino capo Riccardo Di Segni, in dialogo con Rossana Copez. Un incontro di grande rilevanza culturale e civile, che porterà al centro della Marmilla un confronto lucido e profondo su identità, conflitti e memoria.

La serata proseguirà alle 18:15 con Chiara Piaggio e L’Africa non è così, un racconto autentico che smonta stereotipi e restituisce voce a un continente spesso frainteso. Il reading sarà interpretato da Laura Fortuna e Vittorio Pitzalis.

MArmilLibri – Festival Letterario Diffuso della Marmilla è promosso dall’Unione dei Comuni della Marmilla con il sostegno della Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, in collaborazione con la Fondazione Altopiano della Giara, la Fondazione Villanovafranca e l’organizzazione dell’Associazione Enti Locali per le Attività Culturali e di Spettacolo. La direzione artistica è affidata a Giovanni Follesa.