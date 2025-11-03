Torpè, 3 novembre 2025 – L’edizione 2025 di Foreste Aperte nel Parco di Tepilora entra sempre più nel vivo dopo la tappa realizzata ieri a Posada e in vista degli altri due appuntamenti già in calendario nei prossimi giorni: sabato 8 novembre a Torpè e sabato 15 a Lodè. Ed è proprio nel paese del lago che si spostano i riflettori della rassegna promossa dall’area protetta nel fine settimana in arrivo, tra escursioni a piedi e a cavallo nei boschi che dominano l’abitato e la vallata fluviale o con le iniziative sportive lungo le sponde del Rio Posada, appena fuori Torpè.

E poi la musica e la tradizione, l’archeologia e la storia, con un accompagnamento enogastronomico frutto delle eccellenze produttive locali. Cuore pulsante delle iniziative sarà il Centro servizi del Parco, in prossimità del polo sportivo, dove si terranno i laboratori e da dove si snoderanno buona parte delle attività previste dal programma costruito da Comune, Unione dei Comuni del Montalbo, associazioni, operatori privati, volontari e Agenzia Forestas, coordinati dalle strutture del Parco di Tepilora.

Foreste Aperte nel Parco di Tepilora: al via gli ultimi preparativi per la terza tappa di Torpè

La giornata di Torpè. Si partirà la mattina alle 8 dal Centro Servizi del Parco con l’escursione a cavallo, organizzata da ASD Donu ‘E Prenda equitours, tra le località di Su Lidone e Monte Nurres, dedicata a cavalieri esperti e con prenotazione obbligatoria al numero: 339.5852515. Alla stessa ora e dallo stesso punto, con iscrizione obbligatoria, si darà il via al trekking per esperti, coordinato dalla guida ambientale escursionistica, Alessandro Prina, che accompagnerà i camminatori verso le cime di Monte Nurres.

Alle 9 si apriranno i laboratori con il primo appuntamento di pesca sportiva (con cattura e rilascio) organizzato, in località Badu de Mesu, dall’ASD Torpè fino alle 12:30. Dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 17 si terrà il laboratorio sulla realizzazione delle stuoie, curato dalla coop. Includo. Sarà poi la volta della lavorazione della pasta a mano e dei dolci, realizzati dalla Leva ’76. Dalle 11 e fino alle 17 si potrà visitare il laboratorio per bambini, con esposizione, delle galline ornamentali a cura di Vita da Galline. Dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17, Gianfranco Deledda presenterà le erbe della Sardegna.

La ripresa delle attività pomeridiane prevede uno spazio dedicato alla ferratura del cavallo e ai lavori del maniscalco e poi una serie di attività per i più piccoli con il battesimo della sella, con pony, e il laboratorio etologico sulla gestione degli asini con un ospite d’eccezione: l’asinello Celentano. In contemporanea si darà avvio alle danze, con le esibizioni del Gruppo folk Donne “Eugenio Chessa” e del Gruppo Folk “Santu Predu”, e alla musica della tradizione locale con la direzione artistica di Giovanni Magrini su canto a chitarra e canto a tenore. Alle 15:30 l’allevatore Mundeddu Farina, con la cura della Pro Loco Monte Nurres di Torpè, inizierà a riscaldare il latte per la cagliatura e la preparazione del tipico formaggio pecorino.

I beni culturali del territorio e del paese saranno visitabili con il supporto della Pro Loco e di guide specializzate che accompagneranno gli ospiti alla scoperta della preistoria e della storia più recente che nei millenni ha animato le colline e la lunga valle di Torpè. Grazie al supporto degli operatori della coop. Includo, dalle 10 alle 15 si potrà visitare il nuraghe San Pietro, uno dei siti archeologici più importanti e meglio conservati dell’alta Baronia, mentre dalle 10 alle 12:30 e dalle 15 alle 18 si potrà accedere al Museo Civico. Dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 17 si potrà visitare, con i volontari della Pro Loco, la Casa Museo Pintada di Domenico Satta. L’infopoint, curato dalla Pro Loco e dai ragazzi del servizio civile del Ceas di Torpè, sarà operativo dalle 8, così come il punto ristoro allestito dalla Leva ’76, sempre nell’area del Centro servizi del Parco di Tepilora.

Avviso ai naviganti

Il Parco di Tepilora informa i cittadini che tutte le escursioni, i laboratori, le visite guidate a mostre o aree archeologiche sono a partecipazione gratuita e libera, salvo le necessarie prenotazioni richieste per gli specifici appuntamenti. Invitiamo quindi i partecipanti a verificare, affinché non si creino disguidi e situazioni spiacevoli, che i soggetti organizzatori delle iniziative siano presenti negli elenchi del programma di Foreste Aperte, consultabile on line nel sito internet del Parco e nei suoi canali social o nei materiali informativi distribuiti negli infopoint.

Info e contatti. Per essere sempre aggiornati sui programmi e le tappe in calendario si possono visitare il sito www.parcoditepilora.it e i canali Facebook e Instagram del Parco. Per informazioni più dettagliate e per prenotare alcune attività, su cui è richiesta l’iscrizione obbligatoria, si possono contattare i numeri: 339.5852515 (Torpè); 346.8900338 (Lodè).