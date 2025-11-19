Fontana “Ricordare S.Agostino per riaffermare ragioni del bene e della pace”

ROMA (ITALPRESS) – “In un’epoca di guerre e di instabilità, ricordare Sant’Agostino offre l’opportunità di riscoprire il significato profondo di un insegnamento universale. Si tratta di un chiaro invito a riaffermare con forza e responsabilità le ragioni del bene, della giustizia e della pace contro le logiche del conflitto e dell’egoismo. È questo un monito perenne di cui abbiamo assoluto bisogno. A distanza di oltre 15 secoli, la sua opera conserva intatta una straordinaria attualità”. Lo ha affermato il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, in apertura della lectio magistralis di Massimo Cacciari “Sant’Agostino. Europa o Cristianità”, a Montecitorio.
Breaking news
- Alle Gallerie d’Italia la mostra “Donne nella Napoli spagnola. Un altro Seicento”
- Sabotaggio Nord Stream, Cassazione: “Ok a consegna Kuznietsov a Germania”
- “Donne nella Napoli spagnola” in mostra alle Gallerie d’Italia
- Enav, Monti “Abbiamo un piano di assunzione di 400 risorse nei prossimi 5 anni”
- Coppa Davis, Cobolli si emoziona: “Giorno più bello della mia vita”. Poi canta in diretta
- Giornalisti, Gualtieri: “Informazione libera è condizione per democrazia”
- Caso Garlasco, Sempio: “Io perseguitato, non ho più una vita”
- Caso Yara, consegnati alla difesa di Bossetti i tracciati dei Dna raccolti. Riparte la caccia a ‘Ignoto 1’?