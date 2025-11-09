Firenze, rissa tra giovanissimi fuori da discoteca: 17enne accoltellato alla schiena

(Adnkronos) – Un ragazzo di 17 anni è stato ferito con una coltellata alla schiena durante una rissa tra coetanei avvenuto nella notte tra venerdì e sabato, nei pressi della discoteca Tenax di via Pratese a Firenze. Il giovane, soccorso e trasportato in ospedale, è attualmente ricoverato ma, secondo quanto si apprende, non sarebbe in pericolo di vita. L’aggressione sarebbe avvenuta all’esterno del locale, al termine di una lite scoppiata per motivi ancora da chiarire. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le indagini per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e individuare i responsabili. Gli inquirenti stanno raccogliendo le testimonianze dei presenti e visionando le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona per capire cosa abbia innescato la rissa e chi abbia sferrato il colpo di coltello.—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)