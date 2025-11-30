    domenica, 30 Novembre
    Breaking news
    Notizie da Adnkronos

    Firenze, marito e moglie trovati morti in casa con ferite da coltello

    1 Minuto di lettura

    (Adnkronos) – Due coniugi sono stati trovati morti oggi, domenica 30 novembre, nella loro abitazione a Firenze, in via Giampaolo Orsini, con ferite compatibili con un'arma da taglio. Entrambi italiani, l'uomo aveva 74 anni, mentre la moglie 68.  Sul posto i carabinieri che stanno indagando sulla dinamica della tragedia accaduta nel quartiere storico di Gavinana. Gli accertamenti sono ancora in corso e non è esclusa alcuna ipotesi.  
    —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

    Condividi

    Articoli Correlati