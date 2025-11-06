Cada Die Teatro, festival TRANSISTOR: domani, venerdì 7, sabato 8 e domenica 9 novembre entra nel vivo la IX edizione – #Invisibile – La Vetreria di Pirri, IPM Quartucciu

E’ tornato sotto i riflettoriNuove generazioni. Il festival deldedicato ai giovani e ai nuovi linguaggi, con la consueta direzione artistica di, è giunto alla sua IX edizione, concentrata fra, con una tappa nell’. Quattro giorni di, passando anche per l’esperienza dei presidi culturali nelle carceri minorili come spazi di educazione, creatività e inclusione.

#Invisibile, il tema di quest’anno di Transistor. Spiega Mauro Mou: “Essere adolescenti a volte significa sentirsi invisibili. È un passaggio fragile e potente: stare ai margini in attesa di diventare qualcuno. L’invisibilità può ferire, trasformarsi in rabbia, silenzio oppure nel bisogno di essere perfetti, ma può anche essere una protezione e un modo per vedere ciò che sfugge agli altri. Il festival sarà un viaggio nel mondo dell’invisibile: daremo voce a ciò che non si vede ma esiste, pulsa, resiste. Parleremo – prosegue e conclude il direttore artistico – di giovani in difficoltà, solitudine, dipendenze, matrimoni forzati e popoli dimenticati. Ma esploreremo anche il lato luminoso dell’invisibilità: un gesto di resistenza in una società ossessionata dalla visibilità. Transistor 2025 è un invito a rallentare e guardare meglio: dare luce a chi resta nell’ombra e riscoprire l’invisibile dentro e fuori di noi”. Il festival si avvale, come nella scorsa edizione, della collaborazione con l’Associazione CCO – Crisi Come Opportunità, per valorizzare il lavoro all’interno dell’Istituto Penale per i Minorenni di Quartucciu. CCO si occupa da molti anni di laboratori di formazione e sensibilizzazione di giovani e comunità locali attraverso l’uso dell’arte, in diverse forme e declinazioni: teatro, rap, sceneggiatura, fotografia, cinema. E l’alleanza fra CCO e Cada Die ha dato vita al progetto di Presidio Culturale Permanente dedicato proprio agli ospiti della struttura carceraria di Quartucciu.

Il festival TRANSISTOR – Nuove generazioni nasce nel 2016, cercando ogni anno di sviluppare un tema legato all’adolescenza, ai valori della cultura, dell’arte, della condivisione, al rispetto dei luoghi, dell’ambiente. E’ pensato come un’opera, una narrazione trasversale, e attraverso punti di vista diversi, anche i più lontani tra loro, costruisce una rete segnata dalla dimensione della scoperta. Nelle precedenti edizioni sono stati affrontati temi come la salute mentale, il cambiamento climatico, le disuguaglianze sociali, il reinserimento sociale di adolescenti e giovani che hanno commesso dei reati, stimolando il coinvolgimento, il dibattito e la riflessione di tutti i partecipanti.

IL PROGRAMMA

“L’avvenire non appartiene a chi sa, ma a chi sente.”, recita l’adagio, significativo, che caratterizza Transistor 2025.

Dopo la prima giornata di mercoledì 5 alla Vetreria – “Frequenze di comunità”, una finestra sul Patto Educativo di Comunità di Pirri per dialogare con gli studenti delle scuole superiori su bisogni e progetti di ragazze e ragazzi – domani, venerdì 7 novembre, nell’Istituto Penale Minorile di Quartucciu alle 15.30, GEOGRAFIE DELL’INVISIBILE, una tappa speciale “inside” del festival, riservata ai ragazzi dell’IPM, con una nutrita schiera di artisti, che poi saranno ospiti della rassegna. In “Geografie dell’invisibile” – cuore pulsante di questa edizione di Transistor – si alterneranno performance, interventi teatrali, musicali, poetici, con Eleonora Usala (Bad Blues duo), Lorenzo Cadeddu, Lara Farci, Karim, Lo Slè, Valentino Mannias, Agata Mou, Maria Mou, Riccardo Murgia (associazione Ideas), Francesca Pani, Daniele Podda, Torki, Willy Valanga, Valucre, Luvi, Andrea Piras (Solid Music), Sir Joemario. Nell’Istituto Penale Minorile di Quartucciu “Geografie dell’invisibile” diventerà un’esperienza condivisa, in cui i giovani detenuti saranno protagonisti con il loro contributo artistico, sia in ambito teatrale che musicale. L’iniziativa si inserisce nel laboratorio permanente di teatro e rap del Presidio Culturale Permanente, che da ormai due anni il Cada Die Teatro e il rapper Willy Valanga, grazie alla collaborazione con l’associazione Crisi Come Opportunità, portano avanti all’interno della struttura carceraria.

Gli appuntamenti con Geografie dell’invisibile torneranno poi nei due giorni successivi alla Vetreria di Pirri.

Transistor proseguirà alla Vetreria, appunto, sabato 8 e domenica 9 novembre con la parte interamente “outside” del festival, quella aperta al pubblico.

Sabato alle 10.30 la presentazione del libro LIBERE, IL NOSTRO NO AI MATRIMONI FORZATI di Martina Castigliani, con Tiziana Dal Pra, attivista e fondatrice dell’associazione Trama di Terre, e Somayeh Haghnegahdar, iraniana, anch’essa attivista e documentarista. Fatima, Yasmine, Zoya, Khadija e X sono cinque ragazze che hanno deciso di ribellarsi alle nozze forzate. Per essere libere hanno rinunciato a tutto: sono fuggite lontano da casa, hanno rotto ogni rapporto con la famiglia, sono state costrette a cambiare identità. Nel corso dell’incontro l’intervento scenico con Agata Mou, attrice dei Cuori di Panna Smontata della Scuola di Arti Sceniche La Vetreria, dopo Tiziana Dal Pra dialogherà con Somayeh Haghnegahdar. Oltre a raccontare della loro collaborazione al libro di Martina Castigliani, parleranno del loro impegno al fianco di numerose associazioni in Italia e all’estero, con l’obiettivo di riconoscere, valorizzare e diffondere le culture prodotte dalle donne di diverse provenienze, nella convinzione che i diritti delle donne siano universali e debbano prevalere su quelli culturali, che cambiano nel tempo.

Alle 17 la proiezione del film-documentario SONITA (2015) e a seguire Somayeh Haghnegahdar, che ha realizzato il pre-montaggio in Iran, si confronterà con il rapper Willy Valanga. Il film racconta la storia vera di Sonita Alizadeh, una ragazza afghana di 18 anni che sogna di diventare rapper. Costretta a fuggire dal suo Paese e segnata dalla perdita del padre, vive in Iran, dove la musica rap è vietata. Nei suoi testi denuncia i matrimoni forzati e le ingiustizie subite dalle donne, con parole dirette e senza retorica. Attraverso la musica trova forza, voce e libertà, trasformando il rap in uno strumento di resistenza e cura.

La regista Rokhsareh Ghaem Maghami la segue nel suo percorso, raccontandone la vita quotidiana e le lotte interiori. Il film rompe la barriera tra osservatore e protagonista: la regista sceglie di intervenire per aiutarla. Nonostante i limiti produttivi, la forza del racconto e del messaggio supera ogni aspetto tecnico. Sonita incarna la tenacia e il desiderio di emancipazione delle giovani donne afghane. Il documentario ha vinto il Premio del Pubblico e della Giuria al Sundance Film Festival del 2016. Un’opera di forte impatto umano e sociale, simbolo di speranza e libertà.

Alle 19 GEOGRAFIE DELL’INVISIBILE porterà sul palco artisti e ospiti d’eccezione, con performance, interventi teatrali, musica, poesie, ispirate all’invisibile, con Lorenzo Cadeddu, Claudio Saba Young, Alex De Magistris, Karim, Maria Mou, Francesca Pani (attrice cresciuta “a bottega” e affermatasi con Cada Die Teatro), Daniele Podda (attore, poeta e performer, formatosi prima alla Scuola di Arti Sceniche di Cada Die e poi alla Scuola Civica Paolo Grassi).

Alle 20.30 La Vetreria ospiterà un LIVE CONCERT con Valucre – Luvi! – Lo Slè – Sir Joemario, alcune tra le realtà emergenti della musica indipendente italiana.

Sir Joemario è un progetto musicale che nasce a Cagliari dall’amicizia tra Sergio e Mario, “nomi d’arte” di due umani che si fanno forza a vicenda come le formiche cantando le proprie disavventure. Voce ruvida, la musica di Lo Slè attraversa rap, urban e cantautorato contemporaneo, raccontando con autenticità ciò che spesso resta non detto. Luvi! è una cantautrice polistrumentista cagliaritana, Valucre è il progetto solista della cantautrice sarda Valentina Luiu, caratterizzato da sonorità alternative pop ed elettroniche. Ha all’attivo due EP, lo scorso giugno è uscito il singolo “Alberta”, interamente prodotto da lei e accompagnato da un videoclip di cui cura la regia.

Domenica 9 novembre giornata conclusiva di Transistor 2025. Alla Vetreria, alle 10, HAMLET DIGITAL GHOST – AI, CREATIVITA’ E ARTI PERFORMATIVE PER NATIVI DIGITALI, un laboratorio curato da Renzo Francabandera, artista e giornalista critico d’arte e teatro (scrive per diverse testate, fra cui Hystrio e PaneAcquaCulture, che dirige), in cui si indagherà su come l’intelligenza artificiale possa diventare uno strumento di riscrittura creativa e di riflessione linguistica.

Nel pomeriggio, alle 17, un altro appuntamento di GEOGRAFIE DELL’INVISIBILE con Bad Blues Duo (Eleonora Usala, voce, e Federico Valenti, chitarra), Lorenzo Cadeddu, Alex De Magistris, Maria Mou, Francesca Pani, Riccardo Murgia dell’associazione Ideas – incontri di divulgazione scientifica (fisico teorico e divulgatore scientifico, ricercatore al Dipartimento di Fisica dell’Università di Cagliari), Agata Mou.

La serata, e il festival, terminerà con l’intervento teatrale, alle 19, HAMLET IN PURPLE, una riscrittura scenica di Amleto firmata e interpretata da Valentino Mannias, che cura traduzione, regia e drammaturgia, con le musiche originali e sound design di Luca Spanu e le “creature” di Is Mascareddas (collaborazione teatro di figura: Is Mascareddas; light designer: Andrea Gallo; produzione Valentino Mannias e Bluemotion). Un poetico teatro dell’anima che dà voce ai fantasmi del nostro tempo, tra visibile e invisibile, tra vita e ombra, dove il suono, talvolta organizzato in musica, funge da attore che interpreta l’invisibile, l’aldilà, la dimensione occulta, e nell’ombra agisce in modo diretto sulla scena e sul pubblico.

Un attore nel suo camerino fa memoria della tragedia shakespeariana. Dopo il “chi è di scena”, però, accade qualcosa di strano: luci, rumori, marionette e burattini sembrano gradualmente prendere vita come sotto l’influsso di uno spettro. Insieme a un musicista che suona i cristalli, l’interprete scivola così nelle vesti del principe di Danimarca, che rivive la sua storia riprendendone coscienza con la propria morte.

Mannias, sardo di Serramanna, formazione nella compagnia di Mauro Mou del Cada Die Teatro e poi nella Scuola d’Arte Drammatica “Paolo Grassi” di Milano, lavora fra teatro, cinema e televisione, ha ricevuto nel 2015 il Premio Hystrio come Miglior Attore e nel 2024 ha vinto il Premio Ubu Under 35. Spanu è un musicista polistrumentista, diplomato in chitarra al Conservatorio di Cagliari, che si occupa di composizione, arrangiamento e sound design per teatro, radio e cinema.

A seguire, e a chiudere, alle 20.30 il Dj set DJ SET_PILLE, a cura di Daniele Pilleri.

L’8 e il 9 novembre alla Vetreria sarà anche visibile I MOSTRI NON SI VEDONO, un’installazione di Jonathan Frau, acrobata e danzatore. Una ricerca intima e visiva, dove la forza fisica e la poesia del gesto si trasformano in immagini e presenze.

Il festival Transistor è realizzato con il sostegno del Ministero della Cultura, della Regione Sardegna (Assessorato alla Cultura), del Comune di Cagliari, della Municipalità di Pirri.