Festival OFF – Dal 27 al 30 novembre a Sassari 4 serate di libri, storie di musica, note e parole.

La città come laboratorio creativo, la musica come linguaggio condiviso, la letteratura come sguardo che mette a fuoco ciò che cambia. Questa la visione che genera il festival culturale e letterario OFFCity&City 2025 by MOD.AC. – direzione artistica di Andrea Loi – che propone un viaggio nel cuore della narrazione musicale in un mix fatto di fatti, biografie, memorie, suoni e storie che appartengono alla comunità di fan, addetti ai lavori e curiosi.

Per 4 giornate tra libri, incontri e performance, OFF incrocia le strade di autori, musicisti e giornalisti, confermando una vocazione univoca: raccontare la musica come fenomeno vivo, identitario, collettivo. Un percorso che trova casa tra Abetone Music Bar e Centro Culturale ARCI Nord Sardegna Tom Benetollo, accompagnato ogni sera da degustazioni di vini e dal Vinyl Fest – Fiera del Disco, protagonista fisso del weekend.

Grazie alla collaborazione tra l’ARCI, l’Associazione City&City Magazine, Il Discobolo Sardo (con gli espositori Mr Musik di Marco Ribaudo da Nuoro e Massimiliano Porta da Oristano), Vinili e CD Usati di Angelo Pingerna e le Messaggerie Sarde, metteremo insieme una vera propria Fiera del Vinile con le presentazioni di autori e libri che molto hanno a che vedere con la musica. Non mancheranno le recensioni dei dischi fatte da esperti e operatori del settore, ognuno con l’album al quale è particolarmente affezionato o ritiene sia uno dei capolavori della storia della musica.

GIOVEDÌ 27 NOVEMBRE, via con lo spin off all’Abetone Music Bar di viale Italia: dalleore 19 sguardi a caccia di cimeli o passioni fra i banchi del mercatino dei vinili, dei CD e delle musicassette usate; dalle ore 20 a dialogare saranno libri e musica. Vibrazioni e parole si intrecciano con la presentazione di “Va Pensiero” di Gianni Della Cioppa, un’esplorazione del rock e metal cantato in italiano: trent’anni di elettricità, di storie poco note e di band che hanno costruito un immaginario unico, dai Timoria ai Litfiba, dai Karma alle realtà più sotterranee. Modera il giornalista Andrea Loi. Per la musica “suonata”, intermezzi musicali affidati alla chitarra di Alessandro Scanu e agli Enduracon Alessandro Diez: un piccolo concerto emotivo, sospeso tra memoria e potenza sonora.

VENERDÌ 28 NOVEMBRE, prima giornata, ci si sposta al Centro Culturale ARCI Nord Sardegna Tom Benetollo. Alle ore 17.30 Gianni Della Cioppa presenta il suo “La storia dei Death SS” in dialogo con Luigi Bossalino. Un viaggio nella dimensione mitologica di Steve Sylvester e dei Death SS, dalla rinascita della band toscana nel 1987 dopo un rituale iniziatico sino alle metamorfosi sonore che li hanno resi un punto di riferimento del rock metal italiano. Alle 17.30 la giornalista Maria Pintore racconterà alla platea il suo “In Onda“insieme al collega Gianni Garrucciu. L’autobiografia di una delle voci più riconoscibili della radio sarda disegnata attraverso i passaggi di un percorso personale e professionale che passa dalle radio libere, si sviluppa secondo l’evoluzione del mezzo e la costruzione di un’identità capace di parlare a generazioni diverse. A seguire Fabio Zuffanti con “Sacre sinfonie. Battiato: tutta la storia“, opera totale dedicata a Franco Battiato, dalla sperimentazione al misticismo, dai silenzi all’inquietudine creativa. Un ritratto che scava il personaggio e l’uomo, offrendo una mappa completa di mezzo secolo di musica e pensiero.

SABATO 29 al Centro Culturale ARCI Nord Sardegna Tom Benetollo sin dalla mattina e per l’intera giornata sarà Vinyl Fest – Fiera del disco: esposizioni e scambi per collezionisti, curiosi e appassionati perché la cultura musicale passa anche da oggetti, rarità e reperti che raccontano epoche e ascolti. Primo appuntamento della serata con Fernando Rennis e “Pop is Dead. La storia dei Radiohead“ (dialoga con l’autore Gianni Della Cioppa). Dai successi odiati alle rivoluzioni elettroniche, dagli esperimenti sonori ai silenzi, il libro ricostruisce l’anomalia più affascinante della musica contemporanea: i Radiohead (rudi dalle 4 date di Bologna) come fenomeno, mistero e contraddizione. A seguire Valeria Sgarella (“Niente specchi in camerino (Soundgarden)“. Dialoga con l’autrice Gianni Della Cioppa. Nascita, ascesa e fine dei Soundgarden da Seattle, la figura di Chris Cornell, la nascita del grunge e la costante lotta per mantenere una salda integrità artistica. Un racconto che restituisce luce ad una band che ha incendiato un intero movimento. Si prosegue con Gabriele Medeot con Laura Panetta e Giovanni Bertossi presenta “Live Aid. Il suono di un‘era“ con tanto di performance musicale dal vivo (voce, chitarra, tastiera) di cui hanno parlato Rolling Stones, Il Corriere della sera, Repubblica, TV Sorrisi e Canzoni, Il Sole 24 ore, SKY TG 24 WOW, Rai TG1, Radio Freccia, Radio Deejay, R101. Un ritorno agli anni Ottanta nel giorno che cambiò la storia della musica. Non “solo” un concerto, ma un racconto politico, culturale ed emozionale di un’epoca che sognava un mondo migliore.

DOMENICA 30 NOVEMBRE ultima giornata di festival al Centro Culturale ARCI Nord Sardegna Tom Benetollo. Ore 17.30:Giuseppe Cucinotta chiacchiera con Andrea Loi del suo “La musica di Stephen King“. Dalle band che hanno tratto ispirazione dai suoi romanzi alla musica che attraversa la sua produzione letteraria: un ritratto inatteso del Re, tra aneddoti, playlist infinite e un legame profondo tra parole e suono. Alle 18.30 spazio allo spettacolo musicale con Rita Casiddu (voce) e Simone Sassu (tastiera) in un intenso omaggio alle musiche di Battiato impreziosito dal reading a tema di Mariantonietta Azzu. Si chiude in bellezza alle 19.30 con il libro “Rinnegato! Vita e canzonette di Edoardo Bennato” – presentazione in anteprima nazionale – con l’autore Francesco Donadio a dialogare con Maria Pintore. La biografia definitiva di uno dei cantautori più incisivi degli ultimi cinquant’anni: dagli esordi con i fratelli nella Napoli degli anni Cinquanta fino ai teatri sold out degli ultimi anni. Accompagnamento musicale alla chitarra acustica di Federico Marras Perantoni.