Ferrovie, ritardi di oltre 2 ore sull’Alta Velocità per inconveniente tecnico: circolazione in graduale ripresa

(Adnkronos) – Sulla rete ferroviaria la circolazione dei treni è in graduale ripresa ma persistono i disagi – con ritardi anche superiori a due ore e mezza – per un inconveniente tecnico oggi 19 novembre alla linea di Alta Velocità nei pressi di San Pellegrino. Il servizio di Infomobilità di Trenitalia segnala un lungo elenco di convogli Frecciarossa che registrano ritardi e spostamenti di stazioni, nel tentativo di recuperare parte dei tempi di viaggio. E' il caso di convogli di passaggio per il nodo della Capitale, che sono stati fatti fermare a Roma Tiburtina anziché a Roma Termini. Problemi anche per Italo, con ritardi al momento fino a 155 minuti nel nodo bolognese.—economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)