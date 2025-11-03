Il 5 novembre, la Ex Manifattura Tabacchi di Cagliari ospiterà l’Expo della Sostenibilità, un evento che riunisce scuole, imprese e Centri di Educazione Ambientale e alla Sostenibilità (CEAS) in una giornata di confronto dedicata all’educazione ambientale e alle competenze necessarie per accompagnare la transizione ecologica della Sardegna.

Expo della Sostenibilità: il 5 novembre a Cagliari una giornata dedicata all’educazione ambientale

Promosso dall’Associazione Culturale Il Triangolo con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna e il patrocinio dell’ASviS – Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, l’Expo rappresenta l’appuntamento conclusivo del progetto “Educare all’Ambiente: scuola e imprese per una Sardegna circolare”. Un percorso sviluppato nel 2025 che ha coinvolto quattro Istituti scolastici di secondo grado, uno per ciascuna provincia storica dell’isola, in attività laboratoriali, incontri formativi e momenti di confronto con il mondo produttivo, con l’obiettivo di diffondere la cultura della sostenibilità e valorizzare le buone pratiche già attive nel territorio.

L’iniziativa sarà un’occasione per valorizzare ciò che è emerso dalla collaborazione tra modo educativo e tessuto produttivo nell’ambito del progetto, mettendo in luce le prospettive future di un dialogo sempre più necessario tra scuola e impresa.

Gli appuntamenti

La giornata si aprirà alle ore 10:00 con un programma di laboratori riservati alle scuole aderenti al progetto. Gli studenti parteciperanno ad attività dimostrative che uniscono competenze digitali e ambientali, sperimentando in prima persona approcci innovativi all’apprendimento e alla cittadinanza sostenibile.

A seguire, dalle ore 12:30, si terrà il convegno finale del progetto durante il quale saranno consegnati gli attestati di frequenza e presentati i risultati di un lavoro collettivo che ha unito formazione, sperimentazione e collaborazione tra i diversi soggetti coinvolti.

Dalle 10:00 alle 18:00, il pubblico potrà visitare la Sala Officine, dove sarà allestita l’area espositiva dell’Expo della Sostenibilità. Lo spazio sarà animato dai Centri di Educazione Ambientale e alla Sostenibilità della Sardegna e dalla Fondazione MEDSEA – Mediterranean Sea and Coast Foundation, che presenteranno le proprie attività, strumenti e progetti dedicati alla tutela dell’ambiente e alla promozione di pratiche di economia circolare. Parteciperanno sedici CEAS aderenti alla Rete INFEAS della Sardegna, che rappresentano il cuore del sistema regionale di educazione ambientale.

Nel pomeriggio, dalle 16:30 alle 18:00, la Sala Contemporanea di Opificio Innova ospiterà il talk tematico “Scuola e Impresa per una Sardegna Circolare: competenze, impatti e prospettive”, un momento di dialogo aperto al pubblico durante il quale verrà approfondito il confronto tra il mondo della scuola, le imprese e le realtà impegnate nella promozione della sostenibilità, riflettendo sulle competenze necessarie a guidare il cambiamento e sulle opportunità di collaborazione scuola-impresa come leva per la crescita sostenibile.

La discussione si aprirà con un confronto sulle competenze per la transizione e sulle esperienze di collaborazione tra scuola e impresa, con gli interventi di Vania Statzu (Fondazione MEDSEA), Andrea Di Stefano (Associazione EStà – Economia e Sostenibilità), Carlo Ferrari (Direttore commerciale Riso iFerrari) e Andrea Piras (Società Agricola Pi’n’Pi). Seguirà la sessione “L’educazione alla sostenibilità che funziona”, che offrirà una panoramica di esperienze e metodologie efficaci di educazione ambientale, con i contributi di Giovanna Cocco (Gea Ambiente e Turismo scarl), Giampaolo Farci (Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna) e Vito Felice Uricchio (Consiglio Nazionale delle Ricerche ITC) che interverrà con un contributo video.

L’accesso all’area espositiva e al talk tematico è libero e gratuito. Per motivi organizzativi, si invita a confermare la propria presenza attraverso la registrazione al seguente link: https://triangoloassociazione.it/expo-della-sostenibilita/