Europa Day: il Consorzio Turistico Laghi & Nuraghi presenta la Giornata della Progettazione Europea

Ilpresenta ufficialmente Europa Day – Giornata della Progettazione Europea, un appuntamento pensato per avvicinare concretamente i piccoli comuni alle grandi opportunità offerte dall’Unione Europea. L’evento si svolgerà sabato 22 novembre 2025, a partire dalle ore 9:00, nella sala polifunzionale di via Aldo Moro a

L’obiettivo della giornata è creare un vero punto d’incontro tra i territori e gli esperti di progettazione europea, offrendo ai comuni la possibilità di confrontarsi direttamente con progettisti, tecnici e realtà istituzionali che operano nel campo dei fondi UE.

A spiegare l’importanza dell’iniziativa è il presidente del Consorzio, Samuele Gaviano, che sottolinea come «con l’Europa Day vogliamo costruire un ponte concreto tra i nostri piccoli comuni e le grandi opportunità offerte dall’Unione Europea. Le amministrazioni locali custodiscono patrimoni unici, ma spesso non dispongono degli strumenti necessari per trasformare le loro idee in progetti finanziabili. Questa giornata nasce per colmare quella distanza: mettere in dialogo diretto europrogettisti e territori, creare relazioni durature e aprire nuove prospettive di sviluppo».

La mattinata si aprirà con i saluti istituzionali delle amministrazioni locali e dei rappresentanti del territorio, per poi lasciare spazio a una serie di interventi dedicati ai principali programmi di finanziamento europei e alle strategie per intercettarli con progetti concreti, utili e sostenibili. Dalla valorizzazione del patrimonio culturale ai progetti di turismo esperienziale, dall’innovazione digitale ai servizi per le comunità: gli europrogettisti presenti guideranno i partecipanti attraverso esempi, opportunità e strumenti operativi.

Nel pomeriggio i lavori proseguiranno con un secondo ciclo di interventi tecnici e testimonianze. La giornata si arricchirà inoltre con un focus dedicato alle buone pratiche nel campo dell’ospitalità e dell’innovazione territoriale, grazie alla partecipazione del Community Manager di Airbnb, Massimo Cossu, invitato per condividere esperienze e prospettive di sviluppo legate al turismo diffuso e alle nuove forme di ricettività.

Europa Day si propone così come un’occasione di crescita, ascolto e confronto: un momento per rafforzare il dialogo tra istituzioni, comunità e professionisti, restituendo ai piccoli comuni strumenti e visioni per affrontare le sfide della progettazione europea con maggiore consapevolezza.