Escalaplano, Completati gli interventi “Polis”

Terminati i lavori di ammodernamento ha riaperto al pubblico l’ufficio postale di Corso Sardegna a Escalaplano. Con la riapertura della sede del Gerrei salgono a 73, su un totale di 113 previsti, gli uffici postali del Sud Sardegna che hanno visto realizzati i lavori nell’ambito del progetto “Polis” di Poste Italiane, l’iniziativa finalizzata a mantenere la capillarità della presenza aziendale sul territorio, rinnovando le sedi e ampliando l’offerta dei servizi a sportello in tutti i 7 mila comuni con meno di 15mila abitanti.

Con la conclusione dei lavori a Escalaplano supera la soglia del 64% la percentuale di completamento del progetto nella Sardegna Meridionale, come conferma Daniele Evangelisti, direttore provinciale di Poste Italiane. “Un risultato di tutto rispetto, quello raggiunto finora con il progetto “Polis” – commenta il responsabile. Oltre a mantenere la capillarità e i presidi sul territorio, in controtendenza rispetto al fenomeno dello spopolamento e dell’abbandono delle piccole realtà come quella di Escalaplano, l’iniziativa prevede anche la ristrutturazione completa delle sedi e l’implementazione di nuovi servizi. L’idea, come già nei mesi scorsi ha avuto modo di sottolineare il nostro Direttore Generale Giuseppe Lasco, è di creare, all’interno degli uffici postali dei piccoli hub della pubblica amministrazione – conclude il direttore provinciale.

I nuovi servizi a Escalaplano. Il progetto “Polis” valorizza gli uffici postali non solo da un punto di vista infrastrutturale, ma anche in relazione all’offerta di nuovi servizi. In particolare, come in altri 112 uffici postali della Sardegna Meridionale, anche nell’ufficio postale di Escalaplano sono già disponibili direttamente a sportello i “Certificati INPS” con la possibilità di richiedere il “Cedolino Pensione”, “Certificazione Unica” e il modello “Obis-M”, i servizi “Atti di Volontaria Giurisdizione” con la possibilità di presentare le istanze di “Nomina amministratore di sostegno” e “Rendicontazione Stato Patrimoniale Assistito” e 15 diversi certificati anagrafici resi disponibili da ANPR, l’anagrafe nazionale della popolazione residente, banca dati di cui è titolare il Ministero dell’Interno. Inoltre, anche a Escalaplano è possibile presentare la richiesta di prima emissione o di rinnovo del passaporto.

Soluzioni inclusive. Nell’ambito degli interventi, tra gli altri, sono stati realizzati sportelli ribassati con altezze ribassate per agevolare tutti i segmenti di clientela. L’ufficio postale di Escalaplano è disponibile al pubblico secondo i consueti giorni e orari di apertura.