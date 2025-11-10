Ente Concerti e Museo Diocesano Arborense presentano il Quartetto Ellipsis

Domenica 16 novembre alle 18.30 il nono appuntamento della rassegna “Domenica in Concerto”

Prosegue con grande partecipazione di pubblico la XVI Rassegna “Domenica in Concerto” 2025, organizzata dall’Ente Concerti “Alba Pani Passino”. Domenica 16 novembre, alle 18.30, il Museo Diocesano Arborense di Oristano ospiterà il Quartetto Ellipsis, formazione d’eccezione composta da Alberto Cesaraccio (oboe), Fortunato Casu (violino), Fabrizio Meloni (violoncello) e Mauro Masala (pianoforte).

La rassegna, giunta alla sedicesima edizione, è inserita nella 51ª Stagione Concertistica 2025 dell’Ente Concerti e realizzata con il patrocinio della Regione Autonoma della Sardegna, del Ministero della Cultura, della Fondazione di Sardegna, e con la preziosa collaborazione dell’Arcidiocesi Arborense e del Museo Diocesano Arborense.

Il programma

Il concerto proporrà un raffinato itinerario musicale che attraversa epoche e stili differenti: dalla Serenata di Francesco Cilea e la Fantasia su temi del Poliuto di Benedetto Carulli, al Trio in Sol maggiore K 496 di Wolfgang Amadeus Mozart.

Seguiranno le Otto Miniature di Alberto Cesaraccio e il Quartetto H 315 di Bohuslav Martinů, opere che metteranno in risalto la sensibilità e l’intesa artistica del gruppo.

I protagonisti

Alberto Cesaraccio, oboista e compositore, si è perfezionato con Pietro Borgonovo e Hans Elhorst, dedicando gran parte della sua carriera alla musica da camera. Fondatore dell’Ensemble Ellipsis, ha collaborato con prestigiose istituzioni come l’Accademia Chigiana di Siena, il Festival dei Due Mondi di Spoleto e l’Accademia Filarmonica Romana, esibendosi in tournée internazionali e registrando per Frequenz, Edipan e Bongiovanni. È docente di Oboe al Conservatorio di Sassari e membro del Comitato per lo Spettacolo della Regione Sardegna.

Fortunato Casu, violinista oristanese, si è formato al Conservatorio “G.P. da Palestrina” di Cagliari e si è perfezionato con maestri di fama internazionale. Ha collaborato con importanti orchestre come l’Accademia della Filarmonica della Scala, l’Orchestre des Champs Élysées e la Symphonica Toscanini, esibendosi in sale prestigiose come il Concertgebouw di Amsterdam, il Teatro alla Scala di Milano e il Suntory Hall di Tokyo. Attualmente è Spalla e violino solista dell’Orchestra da Camera Ellipsis di Sassari.

Fabrizio Meloni, diplomato in violoncello al Conservatorio di Cagliari con il M° Salvatore Pintor, ha collaborato a lungo con il Teatro Lirico di Cagliari e partecipato a numerosi concorsi nazionali. È docente di violoncello presso la Scuola Suzuki di Cagliari.

Mauro Masala, pianista e compositore, si è diplomato a soli 18 anni con il massimo dei voti. Ha inciso per la NUOVA ERA un CD dedicato a Erik Satie e per la Dynamic l’opera pianistica L’Art de Varier di Antonín Rejcha, in prima esecuzione mondiale. È docente di Teoria e Ear Training al Conservatorio di Sassari, dove cura anche le relazioni internazionali, e si è diplomato in Direzione d’Orchestra all’Accademia Internazionale delle Arti di Roma.

Informazioni

Biglietti: Intero € 8,00 – Soci e under 18 € 5,00

Botteghino: dalle ore 17.30 presso il Museo Diocesano Arborense

Prenotazione consigliata

Mail: info@ enteconcertioristano .it Sito: www.enteconcertioristano.it

Facebook: Ente Concerti Oristano

