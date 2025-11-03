Enrica Puddu, mostra fotografica internazionale Cagliari

Mi chiamo Enrica Puddu e sono una fotografa amatoriale cagliaritana.

Mi sono appassionata alla fotografia quando ero bambina: ammiravo mio padre immortalare momenti unici della nostra vita familiare. Con il tempo, ho maturato la predilezione per gli scatti della natura.

Per me scattare fotografie è saper cercare e cogliere la bellezza nel mondo.

Mi sono resa conto, abitando per tanti anni lontana dalla mia terra, che la Sardegna è conosciuta principalmente per le vacanze estive, per il mare, per la bella vita che si può fare in un periodo di vacanza; ma in Sardegna c’è tanto da scoprire. La Sardegna è conosciuta poco e grazie a questa opportunità ho voluto dare uno sguardo diverso a quest’isola che ha tanto da offrire.

Per l’edizione 2025, ho partecipato con un’opera nella sezione “Fotografia” al premio internazionale “ De Candia”, nato da un idea di Vittorio Emanuele Pisu dell’associazione Sardonia e della dottoressa Alessandra Sorcinelli.

L’ opera fotografica, “La bellezza del Gigante Addormentato”, è stata scattata in una calda mattina di metà estate in una località magica. Quel giorno i miei amici algheresi mi avevano fatto il dono di farmi scoprire la zona di Porto Conte. Mentre percorrevamo il sentiero, mi sono soffermata nello scorcio che ho deciso di immortalare: il promontorio di Capocaccia incorniciato dai rami di un pino marittimo. La sensazione è stata quella di ammirare un quadro composto solamente da elementi naturali: l’affascinante promontorio in lontananza, il mare cristallino in secondo piano e le rigogliose fronde in primo piano.

“La bellezza del gigante addormentato” è un omaggio a Capocaccia e alla città dove ho trascorso tanti momenti felici e spensierati sin dall’infanzia. Già da bambina, ammirare il mare algherese e in lontananza il promontorio di Capocaccia mi faceva sentire a casa, ricordandomi la mia “Sella del Diavolo”.

La foto vincitrice, che raffigura il maestoso promontorio incorniciato dai rami del pino marittimo, è stata selezionata tra numerose proposte per la sua bellezza, originalità e capacità di catturare l’essenza del nostro territorio e ha vinto il primo premio nella sezione “Fotografia”.

“Questa foto rappresenta per me il connubio perfetto tra natura e arte”, ha dichiarato Enrica “Sono onorata di aver ricevuto questo premio e spero che la mia opera possa ispirare altri a scoprire e apprezzare la bellezza del nostro territorio”.