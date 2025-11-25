Il Green Game prosegue il suo percorso educativo in Sardegna. L’obiettivo primario del progetto rimane la diffusione della cultura del riciclo e della sostenibilità attraverso incontri interattivi e dinamici. Giunto alla sua tredicesima edizione è promosso dai Consorzi Nazionali per la raccolta, il recupero e il riciclo degli imballaggi (BIOREPACK, CIAL, COMIECO, COREPLA, COREVE e RICREA) ed è completamente gratuito per le scuole.

Educazione ambientale a scuola: Green Game riprende il tour a Cagliari

Il programma della settimana prevede numerosi appuntamenti nelle scuole di Cagliari. Si partirà dall’I.I.S. “Dionigi Scano – Ottone Bacaredda”, per poi proseguire al Liceo Scientifico e Sportivo “Michelangelo”. Sarà poi la volta del Liceo Artistico e Musicale “Foiso Fois” e dell’I.T.C. “P. Martini”, che include le sedi di Cagliari e Terramaini. La tappa si concluderà con gli appuntamenti presso il Liceo Scientifico e Linguistico “Alberti” e, infine, al Liceo “Dettori”.

Nel corso di ciascun appuntamento, i formatori ufficiali del progetto, Alvin Crescini e Stefano Leva, rendono accessibili e coinvolgenti concetti come la raccolta differenziata e l’impatto ambientale delle nostre azioni quotidiane. Il momento clou, rappresentato dal quiz finale, ha trasformato l’educazione in un’esperienza altamente interattiva, che gli studenti hanno descritto come “efficace e stimolante”.

Il percorso educativo regionale raggiungerà il suo culmine il 30 gennaio, quando si terrà presso la Sala Plenaria della Fiera di Cagliari la Finale del Green Game Sardegna. Durante l’evento, verrà proclamata la classe regionale vincitrice e verranno selezionate le scuole che avranno l’onore di rappresentare la Sardegna nella Finale Nazionale del Green Game 2026 a Roma, in una sfida all’insegna della sostenibilità.

Il Green Game è un progetto patrocinato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Per maggiori dettagli sul progetto, visitare greengame.it o i canali social ufficiali (Facebook e Instagram).