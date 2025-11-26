Dopo nove anni arriva ‘Zootropolis 2’, da oggi al cinema l’atteso sequel Disney

(Adnkronos) – Da oggi, 26 novembre, il nuovo film dei Walt Disney Animation Studios è nelle sale italiane, 'Zootropolis 2'. A nove anni dal 'cartoon' premio Oscar 'Zootropolis', una nuova avventura di Judy Hopps e Nick Wilde fa felici i fan. Tutto quello che c'è da sapere sull'atteso sequel per tutta la famiglia. Nel nuovo film d’animazione, i poliziotti alle prime armi Judy Hopps e Nick Wilde si trovano sulle tracce di un grande mistero quando Gary De'Snake arriva a Zootropolis e mette sottosopra la città animale. Per risolvere il caso, i due, sotto copertura, sono costretti ad avventurarsi in nuove e inaspettate aree della città, dove la loro continua collaborazione viene messa alla prova come mai prima d'ora. 'Zootropolis 2' sviluppa il coinvolgente messaggio del primo film, amplificando l’idea universale e piena di speranza secondo cui, con perseveranza e lavoro di squadra, chiunque può raggiungere qualsiasi obiettivo purché sia pronto a provarci. Il nuovo film inizia subito dopo la conclusione del primo, con Judy e Nick che cercano di far funzionare la loro nuova collaborazione nonostante alcune difficoltà iniziali. Ma proprio mentre stanno scoprendo i loro punti di forza (e le loro differenze) come squadra, vengono coinvolti in un mistero vecchio di decenni che coinvolge la famiglia più importante di Zootropolis, i Lynxley, unito all’arrivo del primo serpente mai avvistato nella metropoli animale in cento anni. Proprio come il film del 2016 a nche questo è diretto da Jared Bush e Byron Howard, che per il primo 'Zootrpolis' vinsero il premio Oscar. Nel film la nuova canzone originale 'Zoo' interpretata da Shakira. La musica e il testo sono stati scritti dalla cantante insieme a Ed Sheeran e Blake Slatkin, che hanno anche prodotto il brano con Alex (A.C.) Castillo. La colonna sonora strumentale di 'Zootropolis 2' invece è composta dal vincitore dal premio Oscar Michael Giacchino. Tra le nuove voci italiane del film troviamo Michela Giraud, Max Angioni, Matteo Martari, Alessandro Del Piero, Claudio Marchisio, Max Mariola e Stefania Andreoli. (LEGGI L'INCONTRO CON I DOPPIATORI) Il film dura 108 minuti e dopo i titoli di coda c'è una breve scena aggiuntiva.—spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)