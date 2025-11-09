Domenica In, Mara Venier: “Dopo la trasmissione, intervento per maculopatia”

(Adnkronos) – "Dopo la puntata di Domenica In, vado a fare l'intervento". Mara Venier, nel corso della puntata di Domenica In oggi 9 novembre, annuncia che dopo la trasmissione si sottoporrà ad un'operazione. "Oggi è un po' difficile per me, meglio che lo dica subito. Ho un problema alla mia maculopatia. Finita Domenica In vado a fare l'intervento. Chiedo scusa se perderò dei colpi, a volte non riesco a vedere. Meglio dirlo subito, perché nel corso della puntata potrebbero esserci piccoli incidenti e potrei chiedere aiuto", dice la conduttrice, che in passato si è sottoposta ad altri interventi per il problema.—spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)