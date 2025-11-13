Domani Piergiorgio Pulixi e Daniele Serra presentano “L’estate delle comete azzurre”

DOMANI, giovedì 13 novembre alle 18, Piergiorgio Pulixi e Daniele Serra presentano “L’estate delle comete azzurre” nel Foyer del Teatro Massimo di Cagliari

Viaggio ai confini della realtà con “L’estate delle comete azzurre”, il romanzo di Piergiorgio Pulixi, con le illustrazioni di Daniele Serra, pubblicato da Camena Edizioni 2025 anche in una versione speciale, a tiratura limitata con copie numerate a mano, impreziosita da una copertina personalizzata firmata da Daniele Serra: la parola agli autori nell’incontro in programma giovedì 13 novembre alle 18 nel Foyer del Teatro Massimo di Cagliari, a cura di Cristiana Piras e Ilenia Loddo, sotto le insegne di Legger_ezza 2025, il progetto di Promozione della Lettura del CeDAC Sardegna in collaborazione con la Libreria Edumondo e con 6inStoria.

DOMANI, giovedì 13 novembre alle 18, Piergiorgio Pulixi e Daniele Serra presentano “L’estate delle comete azzurre” nel Foyer del Teatro Massimo di Cagliari

“L’estate delle comete azzurre” narra la storia di Michele Rivalta, «un moderno Orfeo, sceso negli inferi del passato per cercare le sue verità, e tornato in superficie con un dono oscuro: la capacità di vedere oltre il velo della morte». Una narrazione avvincente, sul filo della suspense, che mette a confronto lo sguardo attento e la sensibilità acuta degli adolescenti e l’apparente indifferenza del mondo degli adulti, di fronte a enigmi inspiegabili e sparizioni improvvise: Piergiorgio Pulixi, sulle tracce di Stephen King, descrive l’adolescenza come «teatro di orrori reali e simbolici».

Michele Rivalta – come Carrie nell’omonimo romanzo dello scrittore statunitense – possiede un potere speciale che è incapace di controllare e sperimenta la percezione di una “diversità”, e estraneità rispetto ai coetanei, dovuta all’influenza di una madre affetta da disturbi psichici. Piergiorgio Pulixi costruisce una trama avvincente, «in cui il male non è mai urlato, ma sussurrato tra le righe di una memoria spezzata e dolente»: ne “L’estate delle comete azzurre” «thriller psicologico, dramma paranormale, romanzo di formazione e noir si fondono in una narrazione intensa, lirica e perturbante».

Viaggio nella mente del protagonista, che nell’età della metamorfosi dall’infanzia alla giovinezza, si smarrisce tra inquietanti visioni e incubi terribili, tra segreti sussurrati e verità inconfessabili: il romanzo si legge «come un sogno febbrile, con la bellezza straziante delle cose che non dovrebbero esistere» – si legge nella presentazione –. «Tra visioni elettriche, fantasmi silenziosi e piogge catartiche, “L’estate delle comete azzurre” è una storia di formazione che lascia il segno, come una cicatrice sul cuore».

GLI AUTORI

Piergiorgio Pulixi, scrittore cagliaritano (classe 1982), fa parte del collettivo di scrittura Sabot creato da Massimo Carlotto, di cui è allievo. Insieme allo stesso Carlotto e ai Sabot ha pubblicato Perdas de fogu (Edizioni E/O 2008), e singolarmente il romanzo sulla schiavitù sessuale Un amore sporco, inserito nel trittico noir Donne a perdere (Edizioni E/O 2010).

È autore della saga poliziesca di Biagio Mazzeo iniziata col noir Una brutta storia (Edizioni E/O 2012), miglior noir del 2012 per i blog Noir italiano e 50/50 Thriller e finalista al Premio Camaiore 2013, proseguita con La notte delle pantere (Edizioni E/O 2014), vincitore del Premio Glauco Felici 2015, e Per sempre (Edizioni E/O 2015).

Nel 2014 per Rizzoli ha pubblicato anche il romanzo Padre Nostro e il thriller psicologico L’appuntamento (Edizioni E/O), miglior thriller 2014 per i lettori di 50/50 Thriller. Nel 2015 ha dato alle stampe Il Canto degli innocenti (Edizioni E/O) vincitore del Premio Franco Fedeli 2015, primo libro della serie thriller I canti del male. Alcuni suoi racconti sono stati pubblicati sul «Manifesto», «Left», «Micromega» e «Svolgimento» e in diverse antologie. I suoi romanzi sono in corso di pubblicazione negli Stati Uniti, in Canada e nel Regno Unito. Altre pubblicazioni: Lo stupore della notte (Rizzoli, 2018), L’isola delle anime (Rizzoli, 2019 – Premio Scerbanenco 2019 per il miglior noir dell’anno), Per mia colpa (Mondadori, 2021), Stella di mare (Rizzoli, 2023), La donna nel pozzo (Feltrinelli, 2024).

Per Marsilio, nel 2023, ha pubblicato La libreria dei gatti neri, un successo che ha rilanciato il cozy crime italiano. Pulixi scrive anche per ragazzi, e il suo Il mistero dei bambini d’ombra è considerato un piccolo classico della letteratura middle grade.

Daniele Serra è un illustratore italiano. Tre volte vincitore del British Fantasy Award come miglior artista (2012, 2017 e 2021) e finalista al World Fantasy Award 2021, ha realizzato cover, illustrazioni e adattamenti a fumetti per Stephen King, Clive Barker, Ramsey Campbell, Joe R. Lansdale e Joyce Carol Oates. Come comic artist, ha lavorato con DC Comics, Image Comic, BOOM! Studios, Titan Comics, Seraphim INC., SST Publications, BD Comics, Mondadori, Bonelli e Guanda. Daniele ha illustrato oltre 300 copertine di romanzi in tutto il mondo. È suo l’intero artwork per Tommyknockers di Stephen King (PS Publishing). Alcune opere di Daniele sono state utilizzate come scenografia nell’adattamento cinematografico di Cell di Stephen King, diretto da Tod Williams e interpretato da John Cusack e Samuel L. Jackson.

INGRESSO GRATUITO fino a esaurimento posti