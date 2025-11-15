Domani c’è la Maratonina città di Uta, testimonial d’eccezione Lorenzo Patta appuntamento con la XXVII edizione della Maratonina città di Uta

Testimonial d’eccezione sarà il campione olimpico Lorenzo Patta

Domani, domenica 16 novembre, si terrà la XXVII edizione della Maratonina città di Uta . Organizzata dalla Polisportiva Uta 2000 con il patrocinio del Comune di Uta e della Città metropolitana di Cagliari , la manifestazione avrà per testimonial d’eccezione Lorenzo Patta , campione olimpico della staffetta 4X100 che sarà anche lo starter della gara.

L’inizio è previsto per le 10 : oltre alle gare agonistiche dei 10,5 e 21 km ci sarà anche la camminata non competitiva da 4 km con la tradizionale family run. Il percorso si snoderà lungo due circuiti da 10,5 km perfettamente pianeggianti e adatti a performare il miglior tempo personale, andando a toccare il centro abitato e l’immediata periferia, passando per i punti più caratterizzanti del paese come il Santuario di Santa Maria.