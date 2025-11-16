DICEMBRE LETTERARIO 2025: UN MESE PER ABITARE I LIBRI IN TUTTA LA SARDEGNA

DAL SANGUE ALLA SPERANZA: QUANDO LA CULTURA DIVENTA RISPOSTA AL DOLORE

Villacidro, 16 novembre 2025 – Dall’eco di un femminicidio che nel 2013 spezzò il cuore di Villacidro, dal bisogno urgente di dare voce a chi voce non aveva più, è germogliato un sogno che oggi attraversa l’intera Sardegna come una costellazione di parole, storie e solidarietà. Quel sogno ha un nome: Il Club di Jane Austen Sardegna. E ha un volto: quello di Giuditta Sireus, storica dell’arte e operatrice culturale che ha trasformato il lutto in impegno, il dolore in azione culturale, il silenzio in una comunità vibrante di oltre seicento donne. Con lei Gabriela Podda, la presidente che con tenacia e visione ha contribuito a trasformare quel cerchio iniziale in una rete che abbraccia l’intera isola.

Non erano passati sei mesi dall’assassinio di Marta Deligia quando Giuditta scelse di rispondere. Non con le parole della rassegnazione, ma con un gesto antico e rivoluzionario: cento lettere vergate a mano su carta pergamenata, consegnate porta a porta a cento donne di Villacidro. Parole da toccare e sentire, un invito a costruire insieme uno spazio di solidarietà femminile. Da quel primo cerchio è nato un movimento che oggi conta cinque sedi in tutta la Sardegna e che ha fatto della promozione della lettura e della cultura al femminile la propria bandiera.

Il Dicembre Letterario 2025 si presenta come una mappa celeste di incontri, dialoghi e visioni che illuminano il cielo culturale dell’isola. Un calendario fitto di appuntamenti che da fine novembre attraversa tutto il mese di dicembre, portando in scena alcuni tra i nomi più amati della narrativa italiana contemporanea.

Il tema di quest’anno è “Abitare i libri, i luoghi e il tempo”. Un tema potente, che ricorda che i libri non sono oggetti da collezionare ma case – spazi dove tornare, dove stare, dove sentirsi al sicuro. Da dieci anni il Club porta queste case nei territori, nelle piazze, nei luoghi dove la vita accade davvero, creando comunità attraverso le parole e rendendo la letteratura non un lusso, ma un diritto.

Si parte sabato 23 novembre alle ore 18:30 con “Parola, Singolare, Femminile” al THotel di Cagliari, un evento contro la violenza sulle donne che vedrà sul palco la giornalista Claudia Sarritzu, la giudice Elisabetta Patrito, la psicoterapeuta Gisella Congia e il Coro femminile Eufonia di Gavoi, insieme alle lettrici del Club. Un momento di riflessione collettiva per ribadire che nascere donna non può essere una condanna.

Lunedì 25 novembre, alle ore 18:00 nella sede della Fondazione di Sardegna a Cagliari, Massimo Carlotto presenterà “A esequie avvenute” (Einaudi), dialogando con Simonetta Selloni. Carlotto porterà il suo noir a Nuoro mercoledì 26 novembre alle ore 18:30 all’ExMè, dialogando con Emiliano Longobardi, e a Villacidro venerdì 28 novembre alle ore 19:30 al Liceo Classico e Linguistico “E.Piga”, in dialogo con Andrea Melis, in una serata doppia con Piergiorgio Pulixi che alle ore 18:30 presenterà “L’uomo dagli occhi tristi” (Nero Rizzoli) accompagnato da Giuditta Sireus.

Giovedì 27 novembre, nella Biblioteca universitaria di Sassari, Maria Novella Viganò presenterà alle ore 18:00 “La Superba” (Solferino) dialogando con Vanni Lai, e Melania Muscas alle ore 19:00 presenterà “Sherden 2″. Il sangue degli immortali” (Giunti) in conversazione con Giuditta Sireus, in un dialogo che intreccia narrativa storica e contemporanea.

Domenica 30 novembre l’ExMè di Nuoro ospiterà Cristina Caboni alle ore 18:30 con “La rotta delle stelle” (Garzanti) in dialogo con Graziella Monni, e Francesco Abate alle ore 19:30 con “Gli indegni” (Einaudi) insieme con Giuseppe Deiana.

Dicembre si apre con gli appuntamenti nei territori: mercoledì 10 dicembre alle ore 18:30 a Irgoli, presso l’Aula Consiliare, Maria Laura Berlinguer presenterà “La cena delle anime” (HarperCollins), esplorando il legame con leradici e ciò che resta invisibile agli occhi, intervistato da Carlotta Lucato. L’evento è patrocinato dal Comune di Irgoli e a ingresso libero e gratuito.

Giovedì 11 dicembre al Mulino Cadoni di Villacidro, con la straordinaria partecipazione dei Tenores di Neoneli, Bibbiana Cau alle ore 19:30 presenterà “La Levatrice” (Nord) dialogando con Manuela Arca e Maria Laura Berlinguer alle ore 18:30 presenterà “La cena delle anime” accompagnato da Duilio Caocci – due storie che danno voce alla ribellione delle donne e alle conquiste strappate con le unghie.

“Abitare i libri significa crederci fino in fondo – spiega Giuditta Sireus – Significa portare la letteratura nei territori, farla diventare comunità, dimostrare che un’altra storia è sempre possibile. Il tema di quest’anno ci ricorda che i libri non sono oggetti, sono case. E il Club, da dieci anni, costruisce queste case in tutta la Sardegna.”

Il calendario prosegue con le giornate dedicate a Jane Austen: giovedì 12 e venerdì 13 dicembre Alessio Ceccherelli porterà la scrittrice inglese nelle scuole di Villacidro e Iglesias, per poi condividere un tea time riservato alle iscritte del Club il 13 dicembre alla Locanda Buoni e Cattivi. Sabato 14 dicembre alle ore 18:30, all’Auditorium Santa Barbara di Villacidro, Cristina Caboni tornerà sul palco con “La rotta delle stelle” dialogando con Giuditta Sireus, accompagnata dalla scuola di danza classica di maestra Tatiana.

Il gran finale sarà online lunedì 16 dicembre, con “Jane Austen raccontata”, evento digitale che vedrà protagoniste Alessia Gazzola e Felicia Kingsley, a testimoniare come l’eredità austeniana continui a ispirare la narrativa contemporanea.

“Ho scelto Jane Austen – racconta Giuditta Sireus – perché è stata una mia fedele compagna di vita di lettrice. ‘Orgoglio e pregiudizio’ fu il primo libro che mio padre regalò a mia madre quando erano giovani fidanzati negli anni 70. Quella lettura è stata imprescindibile anche per me e le mie sorelle. Jane Austen ha rivoluzionato la letteratura in modo sottile ma potentissimo, e oggi rappresenta per noi uno spazio dove le donne possono esprimersi, essere loro stesse senza sentirsi giudicate, ritagliarsi uno spazio tutto loro dedicato alla cultura.”

Il Dicembre Letterario è la testimonianza vivente che dal sangue, dal dolore, dal lutto può nascere una speranza. Se la terra è fertile e la coltivatrice è capace, il seme germoglia e l’albero della vita rifiorisce. È la dimostrazione che la cultura è ossigeno, tempo per crescere, imparare, riflettere, per nutrire l’anima di viaggi che solo i libri ci permettono di fare oltre il tempo e lo spazio.

Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito su prenotazione Eventbrite, ad eccezione degli incontri nelle scuole riservati agli studenti, del tea time riservato alle iscritte, e dell’evento di Irgoli che è a ingresso libero e gratuito.

Il Club di Jane Austen Sardegna, con la direzione artistica di Giuditta Sireus e la presidenza di Gabriela Podda, continua a tessere quella rete di solidarietà femminile e promozione culturale che da dieci anni fa della Sardegna un territorio fertile per la letteratura, dove la lettura diventa strumento di emancipazione, condivisione e trasformazione sociale.

Perché leggere oggi è diventato un lusso. Un momento raro ed esclusivo. Chi ama farlo non vive se non riesce a ritagliarsi questo spazio. Il libro è il nostro modo di fare festa con le parole, di costruire comunità, di credere che un’altra storia è sempre possibile.

Con il sostegno di: Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport della Regione Sardegna, Comune di Cagliari, Fondazione di Sardegna

PRENOTAZIONI:

Tutti gli eventi sono gratuiti con prenotazione obbligatoria su Eventbrite