Detenuti 41 bis a Uta, domani incontro nell’aula consiliare

L’impatto che il trasferimento nel carcere di Uta di detenuti sottoposti al regime dell’articolo 41 bis potrebbe avere sul territorio sarà al centro dell’incontro che l’amministrazione comunale organizza per domani, lunedì 1° dicembre alle 17, nell’aula consiliare, in piazza S’Olivariu 1.

All’evento, aperto a tutta la cittadinanza, interverranno la presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde, il presidente del Consiglio regionale della Sardegna, Piero Comandini, il procuratore generale della Repubblica presso la Corte D’appello di Cagliari, Luigi Patronaggio, la presidente del Tribunale di sorveglianza di Cagliari, Maria Cristina Ornano, il presidente dell’Ordine degli avvocati di Cagliari, Matteo Pinna, la Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive delle libertà, Cinzia Irene Libera Testa, l’ex vice questore, Antonello Caria.

Parteciperanno, inoltre, deputati e senatori eletti nei collegi della Sardegna, consiglieri regionali e, per la Città metropolitana di Cagliari, il sindaco Massimo Zedda insieme ad altri sindaci e sindache.

Data la rilevanza della questione, che nella comunità di Uta e in quelle del territorio crea molta preoccupazione, la vostra presenza sarà particolarmente gradita.