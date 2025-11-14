BERLINO (GERMANIA) (ITALPRESS) – Il ministro della Difesa Guido Crosetto è arrivato a Berlino per partecipare alla riunione dei ministri della Difesa nel formato E5, insieme ai suoi omologhi di Francia, Germania, Polonia e Regno Unito.
Breaking news
- Webuild: ordini da 9,3 mld in 9 mesi. Stime confermate, possibile nuova crescita
- Crosetto a Berlino per la riunione dei ministri della Difesa nel formato E5
- “inVisibili. Le pioniere del cinema” in mostra a New York
- Roma, inaugurata la IV edizione del Festival della Cultura Americana
- Berger: “Ferrari? Aspettative alte ma bisogna mantenere calma, Norris vincerà il mondiale’
- Tumore allo stomaco, pazienti: “Diagnosi precoce per meno di 1 su 5, migliorare percorsi”
- I ‘no’ di Sinner e Musetti dividono le Atp Finals: “Coppa Davis è storia”, “I campioni devono riposare”
- Studenti in sciopero, cortei in 50 città: fantoccio di Meloni a Roma e flashmob a Milano