    venerdì, 14 Novembre
    Breaking news

    Crosetto a Berlino per la riunione dei ministri della Difesa nel formato E5

    1 Minuto di lettura


    BERLINO (GERMANIA) (ITALPRESS) – Il ministro della Difesa Guido Crosetto è arrivato a Berlino per partecipare alla riunione dei ministri della Difesa nel formato E5, insieme ai suoi omologhi di Francia, Germania, Polonia e Regno Unito.

