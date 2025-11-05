Crollo Torre dei Conti, lutto cittadino oggi a Roma per operaio morto

(Adnkronos) – E' lutto cittadino oggi mercoledì 5 novembre a Roma per Octav Stroici, l'operaio morto in ospedale dopo essere rimasto coinvolto nel crollo della Torre dei Conti. A proclamarlo il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, in segno di cordoglio. Le bandiere saranno esposte a mezz’asta in tutti gli edifici comunali. "È una tragedia che ha toccato il cuore della città e del Paese", ha detto il primo cittadino ieri sera a margine della fiaccolata su via dei Fori Imperiali in memoria di Octav Stroici. "Mio papà era una persona straordinaria, amante del lavoro, della natura, degli animali e rispettosa delle regole. Adorava la sua famiglia e i suoi nipotini. Il suo sogno era rientrare in Romania nella sua cara terra dopo una vita di lavoro. Ringraziava ogni giorno l'Italia per averlo accolto e avergli dato un lavoro. Per noi è una perdita immensa, la colonna della nostra famiglia. Aveva sempre un sorriso ed una parola dolce per tutti. Era una persona amata da tutti”. Così Alina Stroici, la figlia dell'operaio in un messaggio inviato all'Adnkronos. Dopo la morte dell'operaio 66enne di origini romene la procura di Roma indaga per omicidio e disastro colposi. L'indagine su gara e adeguatezza dei lavori In merito ai lavori di restauro della Torre dei Conti, la Sovrintendenza capitolina precisa che ''non vi è stato alcun ricorso al criterio del massimo ribasso, né la Sovrintendenza capitolina ha mai autorizzato o consentito forme di appalto a cascata''. ''Le procedure si sono svolte nel pieno rispetto dei protocolli in materia, sottoscritti dal Campidoglio insieme alle organizzazioni sindacali e alle forze sociali – ha proseguito – I sei affidamenti diretti presenti sulla piattaforma Tuttogare riguardano esclusivamente servizi tecnici, progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, verifica della progettazione, indagini e rilievi''. La procura in ogni caso acquisirà gli atti relativi alla gara d'appalto per verificare i requisiti dell’azienda appaltatrice dei lavori in corso. In particolare per valutare se l’intervento fosse adeguato al tipo di edificio, i magistrati hanno disposto una consulenza affidando l’incarico a degli ingegneri strutturisti. Intanto ieri mattina altre cadute di detriti si sono verificate dalla Torre, causando una piccola nube di fumo a largo Corrado Ricci.—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)